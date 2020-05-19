Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn mượn nợ khắp nơi, tuổi Thân tiền đổ về như nước

Theo tử vi mới nhất, Tý gặp chuyện may mắn về tình duyên. Công việc của bạn ở mức trung bình, không xảy ra quá nhiều trục trặc. Còn về chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn vô cùng thăng hoa, đẹp đẽ như bản thân mong muốn. Cả hai tâm đầu ý hợp nên sẽ tiến đến chuyện lâu dài.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của 12 con giáp báo hiệu một ngày của bạn sẽ trải qua những gì và tìm cách đề phòng, không vướng phải nhiều rắc rối.

Dần có nhiều chuyện vui trong ngày nên tinh thần của bạn cũng thay đổi. Bạn không còn vướng phải nhiều chuyện thị phi như trước đây. Trong ngày, bạn tha hồ đếm tiền. Đồng thời cũng thoải mái tiêu mà không cần lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý, gặp nhiều chuyện buồn phiền.

Sửu bị tiểu nhân hãm hại cản đường trong công việc. Họ không hài lòng khi cấp trên ưu ái giao cho bạn nhiều dự án lớn. Vì vậy Sửu phải hết sức thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không bị người khác ghen ghét. Bạn nên hòa đồng hơn với mọi người để không bị cho là chảnh chọe hay kiêu căng.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện làm ăn của Mão thuận lợi, tiền đổ về đếm không hết trong ngày. Những người làm ăn kinh doanh kiếm được hợp đồng béo bở nên được nhiều người ngưỡng mộ. Đây là cơ hội tốt chứng minh năng lực bản thân để cấp trên yêu mến, trọng dụng.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Thìn vay mượn khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Thìn phải vay mượn nợ khắp nơi vì tính tiêu hoang của mình. Công việc làm ăn của bạn cũng không như mong đợi, thường xuyên xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp nên tâm trạng khá tệ. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng để người khác chê bai xem thường.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ gặp nhiều chuyện vui trong ngày. Những người kinh doanh được yêu mến, kiếm được nhiều hợp đồng khủng giúp công ty giàu có. Những người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, tăng lương nên tâm trạng khá vui vẻ.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ bị tổn thương vì những lời nói không hay của người khác. Bạn nên suy nghĩ tích cực, bỏ những mối quan hệ không tốt để tinh thần thoải mái hơn. Trong ngày, bạn nên tập trung vào công việc để không suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng tâm trạng cũng như những việc mình đang làm.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Mùi

Mùi gặp nhiều rắc rối vì phải đối diện với nhiều việc cùng lúc mà không ai giúp đỡ. Bạn không có nhiều bạn nên khi khó khăn cũng một mình giải quyết, không nhờ vả được ai. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ của bạn gặp nhiều thị phi, rắc rối vì cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Thân tiền đếm không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận tiền tài của Thân đổ về đếm không xuể. Trong công việc, bạn nhận được quyết định tăng lương thưởng, tiền tiêu không hết. Những việc bạn làm đều được quý nhân nâng đỡ, không sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu bị người khác nói xấu sau lưng quá nhiều. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, bực dọc nhưng không biết giải quyết như thế nào. Lời khuyên cho Dậu, hãy im lặng tập trung làm tốt công việc của mình để không ai có thể nắm bắt điểm yếu mà hãm hại bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên thận trọng lời ăn tiếng nói, có chuyện gì cũng đừng quá thẳng thắn mà thiệt thân. Bạn nên dành nhiều thời gian cho công việc của mình để có cơ hội thăng tiến hơn. Còn chuyện tình cảm, chưa có duyên lành nên bạn không cần quá vội vàng.

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 20/5/2020 của tuổi Hợi đón số tiền khủng - Ảnh minh họa: Internet

Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận số tiền khủng đổ về trong ngày. Bạn tha hồ mua sắm, tiêu xài thoải mái mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, Hợi cũng nên quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn đừng khiến họ cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của cả hai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm