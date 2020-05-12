Top con giáp nữ lột xác có vóc dáng ‘chuẩn không cần chỉnh’, hớp hồn nhiều người đàn ông trong tháng 5

Tâm linh - Tử vi 12/05/2020 12:44

Dưới đây là những con giáp nữ vịt hóa thiên nga, sở hữu thân hình chuẩn không cần chỉnh khiến đàn ông mê mệt, tha hồ hớp hồn cánh mày râu trong tháng 5 này.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân sở hữu thân hình nóng bỏng, thay đổi ngoạn mục trong tháng 5 này. Bạn không còn là vịt con xấu xí mà đã hóa thiên nga xinh đẹp. Điều này giúp bạn có nhiều cơ hội hơn trong công việc lẫn chuyện tình cảm.

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Thân là con giáp nữ xinh đẹp nhất tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không còn cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình như trước đây. Đây là cơ hội tốt để bạn thành công đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bên cạnh đó cũng thành công cướp được trái tim người đàn ông mình yêu.

Tuổi Thân đi đến đâu cũng trở thành trung tâm nổi bật. Bạn tha hồ nhận được nhiều lời tán tỉnh của cánh mày râu. Đây là cơ hội tốt để Thân độc thân tìm được ý trung nhân. Hãy nắm bắt cơ hội để có nhiều trải nghiệm thú vị hơn trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp nữ nhận được nhiều lời tỏ tình nhất trong tháng 5. Bạn thay đổi vẻ bề ngoài ngoạn mục khiến nhiều người không còn nhận ra. Sự tự tin, lạc quan của bạn trong thời điểm này sẽ mang lại nhiều cơ hội lớn trong công việc lẫn chuyện tình cảm.

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Thìn được cấp trên tín nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, cấp trên bắt đầu giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bạn chỉ cần chăm chỉ sẽ được đánh giá cao, tài năng tiềm ẩn cũng được bộc phát.

Trong chuyện tình cảm, Thìn được nhiều người đàn ông theo đuổi cùng một lúc. Bạn nên khôn ngoan, lắng nghe xem trái tim mình muốn gì. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt lành trong thời điểm này. Khoảng thời gian tốt đẹp đã bắt đầu, hãy tha hồ tận hưởng.

Tuổi Mão

Mão là con giáp nữ nhận được nhiều may mắn trong tháng 5. Bạn không chỉ được cấp trên yêu mến mà còn được đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ những thành tựu bạn đạt được. Thời điểm này, Mão có nhiều thay đổi về ngoại hình nên bạn không còn cảm thấy tự ti. Bạn có thể tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ thoải mái của mình mà không còn bất cứ áp lực nào.

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Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến vì vậy hãy nắm bắt. Còn trong chuyện tình cảm, hãy mở lòng để đón nhận những người thật lòng thật dạ yêu thương mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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