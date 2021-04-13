Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Thân gặp nhiều phước lành, Tuất vận đen bám đuổi

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 cho thấy, dù đã liệu tính trừ trước nhưng người tuổi Tý vẫn không tránh khỏi những vấn đề phát sinh trong công việc. Khó khăn bủa vây trước mắt khiến con giáp mệt mỏi. Bạn sẽ có chút nản lòng khi bị người khác giành mất cơ hội tiến thân nhưng cũng đừng vì thế mà vội bỏ cuộc. Vận đen trước mắt chỉ là thử thách, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng mà thôi.

Xem tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Thứ Tư là một ngày khá suôn sẻ với người tuổi Sửu. Sự thông minh và nhanh nhẹn vốn có giúp con giáp dễ dàng xử lý những vướng mắc trong công việc. Con giáp luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất những gì có thể trong khả năng của mình để mang lại hiệu quả cho công việc. Chính vì điều này giúp bản mệnh được lòng cả đồng nghiệp và cấp trên.

Con giáp cũng nên để tâm đến vấn đề sức khỏe . Thời gian này, có lẽ vì quá bận rộn, bản mệnh thường xuyên thức khuya hoặc ăn uống không đúng bữa. Tý cần quan tâm đến bản thân mình hơn, công việc dù có quan trọng đến mấy nhưng nếu bạn ngã bệnh thì cũng sẽ chẳng làm gì được. Hãy chú ý ăn uống, nghỉ ngơi bạn nhé.

Thứ Tư là một ngày khá suôn sẻ với người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vào cuối ngày, bạn sẽ nhận được lời mời đi chơi, ăn uống hay tụ tập từ bạn bè, người thân. Con giáp hãy vui vẻ chấp nhận bởi những hoạt động này vừa giúp bản mệnh giảm căng thẳng vừa sẽ mang lại cho bạn những vận may mới trong cuộc sống.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Dần

Người tuổi Dần tìm được cảm hứng trong công việc. Con giáp đã biết bớt lo nghĩ xa vời và chỉ tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt. Những ý tưởng, sáng kiến của bạn có thể sẽ được sự ủng hộ, đánh giá cao từ đồng nghiệp và lãnh đạo. Dần hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu vì cơ hội thăng tiến đang tới rất gần.

Tử vi tuổi Dần ngày 14/4/2020 cho thấy tiền bạc của bản mệnh đang giữ ở mức ổn định. Bên cạnh đó, những khoản đầu tư đang bắt đầu mang lại những kết quả tích cực giúp con giáp thu về lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, bạn đừng vội chi tiêu hoang phí vì sắp tới bạn có thể sẽ phải mất một khoản cho việc sửa sang, thay thế một số vật dụng gia đình. Hãy có kế hoạch chi tiêu cụ thể nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Mão

Dự đoán, người tuổi Thìn sẽ có một ngày thứ Tư nhiều trắc trở. Sự lơ đễnh, thiếu tập trung khiến con giáp gặp nhiều sai sót trong công việc. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư, bởi bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Vì vậy, bản mệnh không nên tham lam nhất thời, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại phía sau.

Vận tình duyên của con giáp cũng có nhiều biến động. Bạn và người ấy thường xuyên bất đồng ý kiến dẫn đến những cuộc cãi vã không hồi kết. Mối quan hệ đang đứng trước nguy cơ rạn nứt. Nếu muốn cứu vãn tình hình, Mão nên chọn lúc cả hai thật bình tĩnh mà trò chuyện thẳng thắn với nhau. Khi mâu thuẫn được giải quyết, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp như xưa.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Thìn

Vào thứ Tư này, tuổi Thìn dễ vướng phải mâu thuẫn hoặc tranh chấp với đồng nghiệp. Bạn có thể sẽ phải đứng một mình một chiến tuyến và không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Việc đi ngược lại với số đông để bảo vệ quan điểm của mình là điều tốt bởi nó chứng tỏ bạn là người độc lập và có chính kiến. Tuy nhiên, thái độ gay gắt, nóng giận của bạn rất dễ khiến người khác hiểu lầm là cố chấp và bảo thủ. Thìn cần xem xét, kiềm chế cảm xúc của mình nhiều hơn.

Sức khỏe của tuổi Thìn cũng là điều cần được quan tâm thời gian gần đây. Những căn bệnh cũ bất chợt tái phát hành hạ bản mệnh. Thìn không nên chủ quan mà hãy đi điều trị sớm để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Tỵ

Tử vi tứ Tư ngày 14/4/2021 cho thấy, Tuổi Tỵ sẽ gặt hái được thành công và mang lại lợi nhuận trong công việc. Những kế hoạch đầu tư của bạn đã dần khẳng định bạn đang đi đúng đường, khoản lợi nhuận thu về ban đầu tuy không được lớn như mong đợi nhưng hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Tỵ được dự đoán là sẽ có bước chuyển mình ngoạn mục vào độ cuối năm.

Tuổi Tỵ sẽ gặt hái được thành công và mang lại lợi nhuận trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói. Chuyện cãi vã đôi khi rất bình thường trong mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, nếu bạn quá nóng nảy và nói ra những điều không kịp suy nghĩ thì nó sẽ hình thành những vết thương rất sâu. Mỗi một mối quan hệ đều sẽ trải qua vài giai đoạn khó khăn nhất định, nếu vượt qua, cả hai sẽ có kết thúc viên mãn.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Ngọ

Trời sinh người cầm tinh con Ngựa luôn nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Con giáp luôn cố gắng không ngừng vì tương lai phía trước. Tân Sửu là năm mang đến may mắn, giúp con giáp này tiếp cận cơ may đổi đời trong chốc lát.

Tử vi ngày thứ Tư cho thấy, con giáp được Thần Tài chấm sổ, tìm thấy cơ hội làm ăn buôn bán phát tài hoặc được cấp trên để ý thăng chức tăng lương. Con giáp tuổi Ngọ có cơ may làm một hưởng mười. Tuy nhiên, Ngọ cần thận trọng tránh bị tiểu nhân "nẫng tay trên", tìm cơ hội cướp công của Ngọ.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Mùi

Dự đoán, vào thứ Tư ngày 14/4, Mùi nếu có kế hoạch tài chính để tranh thủ cát khí, giúp mọi việc tiến triển thuận lợi. Từ đó, Mùi sẽ quơ tay hốt bạc, kiếm được bộn tiền.

Sau những thăng trầm và khó khăn những ngày qua, Mùi sẽ bước sang thời hoàng kim của đời mình. Tài lộc bủa vây, tiền chất như núi, phải mua thêm két sắt để chứa chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay. Tuy nhiên, Mùi cần lưu ý, tử vi ngày mới cho hay, thứ Tư có sự xuất hiện của Thực Thần nên Mùi phải chú ý lời ăn tiếng nói, tránh người gièm pha khiến chuyện công việc không ưng ý.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Thân

Dự đoán, sự nghiệp của Thân trong giai đoạn này có nhiều khởi sắc. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhận được tin tốt lành với các giao dịch quan trọng, nhờ đó mà tình hình tài chính của bản mệnh cũng được cải thiện đáng kể. Với những người làm công ăn lương, sự cố gắng trước nay đã được đền đáp, Thân nhận được sự tín nhiệm từ phía cấp trên. Bản mệnh được giao cho những vị trí quan trọng giúp bạn tha hồ thể hiện tài năng.

Thân nên dành thời gian để chăm sóc người thân trong gia đình. Đừng quá chìm sâu công việc mà đánh mất sự quan tâm đối với những người trong nhà. Tình yêu thương nào cũng cần được vun xới, chăm sóc mỗi ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Dậu

Sách tử vi Tân Sửu 2021 nêu rõ, từ 0h ngày 14/4, mọi công sức cố gắng và kiên trì trong công việc cũng như buôn bán của Dậu sẽ được ơn trên để ý. Với người làm ăn buôn bán, Dậu gặp mối làm ăn bạc tỷ. Người làm công ăn lương sẽ có cơ hội được tham gia dự án mới, là nơi để Dậu thể hiện bản lĩnh của mình và được cấp trên cũng như đồng nghiệp trọng dụng.

mọi công sức cố gắng và kiên trì trong công việc cũng như buôn bán của Dậu sẽ được ơn trên để ý - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài vận thịnh vượng. Con giáp có khả năng làm ra tiền và đang làm điều ấy rất tốt. Số tiền con giáp làm ra nhiều vô kể, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. Không chỉ tài lộc, tình duyên của Dậu cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Tuất

Các mối quan hệ xã hội quanh Tuất gần đây liên tục xảy ra vấn đề. Khả năng cao là con giáp sẽ chứng kiến hay trực tiếp tham gia vào những mâu thuẫn với người thân và đồng nghiệp. Lời khuyên cho Tuất trong hoàn cảnh ấy là bản mệnh phải hết sức bình tĩnh, cố gắng giữ mình. Có thể do ghen ghét nên tiểu nhân đang cố ý hãm hại Ngọ, nếu bạn cứ mãi hơn thua, chìm trong tranh chấp thì sẽ rơi vào bẫy của kẻ ấy.

Rất may, chuyện tình cảm của Tuất không bị ảnh hưởng nhiều. Con giáp cùng người ấy đang trải qua giai đoạn hạnh phúc. Cả hai chia sẻ cho nhau mọi thứ và luôn thảo luận trước để cùng nhau đưa ra ý kiến. Nhìn chung, cuộc sống lứa đôi của Tuất trong giai đoạn này vô cùng viên mãn.

Tử vi thứ Tư ngày 14/4/2021 của Hợi

Tử vi con giáp cho thấy, vào thứ Tư này, tuổi Hợi sẽ may mắn gặp được quý nhân phù trợ. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của người tuổi Hợi khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho bạn đi đến thành công. Tuy nhiên, con giáp cũng đừng vì thế mà ỷ lại, mọi sự cố gắng cốt yếu đều phải xuất phát từ phía bạn, không nên quá lệ thuộc vào người khác.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây.

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