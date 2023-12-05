Tử vi thứ Tư 6/12/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công danh thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Thân vướng hạn dễ xui xẻo, công việc vất vả trăm bề

Ngoài ra, nếu bạn có ý tưởng hay đề xuất nào, bạn hãy cứ mạnh dạn đưa ra chính kiến, đừng quá dè dặt làm gì, bạn sẽ bất ngờ với những thành quả mình đạt được. Rất có thể ý kiến đột phá của bạn sẽ vạch ra hướng đi mới cho tập thể. Cho dù có ai đó phản đối đi chăng nữa nhưng đó lại là lúc bạn có thêm kinh nghiệm để chỉnh sửa ý tưởng của mình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tý nhờ vậy sẽ được hỗ trợ tối đa để hoàn thành công việc của mình nhanh chóng. Ngày này, quý nhân của bản mệnh có thể là đồng nghiệp hoặc lãnh đạo, vì thế hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn. Tiền bạc cũng cứ thế mà tăng dần đều, không lo lắng về chuyện tiền bạc.

Vận trình tình cảm của bản mệnh hôm nay hanh thông. Người độc thân cảm nhận rõ đào hoa của mình vượng hơn, xung quanh cũng có nhiều đối tượng chủ động tiếp cận. Nhưng lúc này bạn nên tỉnh táo để bước ra khỏi những cám dỗ, nhất là với những lời đường mật nghe có vẻ bùi tai nhưng chưa biết chừng ẩn chứa cạm bẫy đằng sau.

Người tuổi Sửu sẽ đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh. Công việc của bản mệnh tiến triển tương đối thuận lợi. Bạn đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức nhiệm vụ được phân công mà thôi.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần phát triển theo chiều hướng tốt. Việc làm ăn, kinh doanh của bản mệnh sẽ diễn ra thuận lợi, thu nhập dồi dào. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bản mệnh mở quy mô và đối tượng hợp tác. Nhìn chung, tài chính trong ngày khá tốt và bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng với những điều mình đang làm.

Vận trình tình duyên của con giáp này đang có nhiều dấu hiệu tích cực. Người độc thân có thể được bạn bè hoặc gia đình giới thiệu cho những đối tượng đầy triển vọng. Vì thế, bạn hãy thử mở lòng với đối phương để xem họ là người như thế nào trước khi quyết định từ chối hay chấp nhận lời làm quen. Bên cạnh đó, mối quan hệ của các cặp đôi rất hài hòa, cả hai luôn tâm sự với nhau về mọi chuyện để có thể cùng cổ vũ nhau vượt qua.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng không được như mong đợi, có điềm báo mất tiền mất của. Do thiếu lý trí nên đôi khi bản mệnh sẽ có những hành động liều lĩnh khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Ngày này nếu không cân đối chi tiêu, bạn có thể sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của gia đình để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vận trình tình duyên chỉ ở mức hài hòa. Tình cảm của bạn và nửa kia vẫn giữ được sự ấm êm, thuận hoà nhờ sự vun vén, gìn giữ mối quan hệ của đôi bên. Còn tuổi Hợi độc thân sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão cũng không được như mong đợi, có điềm báo mất tiền mất của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng đối với người tuổi Thìn khi bạn có Thực Thần nâng đỡ để làm việc gì cũng dễ dàng, trôi chảy. Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển.

Ngày này bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một ngày Thứ Ba nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nếu muốn giữ hòa khí trong gia đình, bạn cần phải có sự nhượng bộ, đặc biệt là với bạn đời của mình. Trong mọi tình huống, cần cố gắng khéo léo trong cư xử và đừng quá thẳng tính nhé, lời nói thiếu suy nghĩ có thể gây tổn thương rất khó hàn gắn cho người ấy.

Tuổi Ngọ

Hôm nay có Tam Hợp che chở cho vận trình của tuổi Ngọ, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Con giáp này cũng sẽ có cơ hội thuận lợi để tiến nhanh hơn trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, tình yêu đến từ từ chứ không quá nhanh, cho người ta cảm giác thoải mái khi đón nhận mọi thứ. Ngoài ra, đây đã là lúc để các cặp đôi xóa đi những bất hòa, mâu thuẫn với nửa kia.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều may mắn, suôn sẻ, công việc được giải quyết nhanh gọn. Cẩn thận và tỉ mỉ chính là điểm mạnh lớn nhất giúp bạn hoàn thành các việc nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ thế, bản mệnh sẽ được cấp trên khen ngợi hoặc tăng lương. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư. Việc kinh doanh buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá nhờ bạn có tầm nhìn xa trông rộng.

Hơn thế, vận trình tình duyên của con giáp này cũng đang vô cùng hài hòa, thuận lợi. Mối quan hệ tình cảm của bạn và nửa kia đang tiến triển tốt đẹp, hai người có thể nhanh chóng có thêm bước tiến mới.

Người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều may mắn, suôn sẻ, công việc được giải quyết nhanh gọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan án ngữ trong vận trình khiến người tuổi Thân dễ gặp rắc rối khi vận trình chứa đầy những thăng trầm bất định. Bao công sức nỗ lực trước đó của con giáp này đều bị gạt bỏ vì bản mệnh không thực sự chú tâm trong công việc và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.

Do đó, bạn hãy chấn chỉnh ngay lại tinh thần làm việc của mình đi nhé. Có thể những thất bại khiến cho bạn nản lòng, nhưng không có con đường tới thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng, ở đời làm gì có mấy ai thành công ngay từ lần đầu tiên mà không va vấp vài lần.

Tuổi Dậu

Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của người tuổi Dậu đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc trong ngày này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ tiến triển thuận lợi nên vận trình tài lộc của bản mệnh cũng không tồi chút nào. Bạn có thêm thu nhập về cho mình, chủ yếu đến từ công việc chính. Công sức bỏ ra vất vả bấy lâu nay được đáp đền xứng đáng, tạo thêm động lực làm việc cho con giáp này.

Tuy nhiên, khi tài lộc đang dư dả bạn cũng cần phải dành cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những khi xảy ra chuyện bất ngờ phải dùng đến tiền. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thông tin về một vài lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền ngày càng sinh sôi nảy nở, tạo thêm cơ hội phát tài phát lộc cho bản thân mình.

Tuổi Hợi

Vào thứ Tư này, quý nhân xuất hiện để giúp đỡ và chỉ cho bạn phương pháp giúp tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức. Nhờ vậy, bạn có thể nhanh chóng cải thiện hiệu suất công việc. Tài lộc cũng đang tăng lên, việc làm ăn trong ngày cũng tương đối hanh thông. Bạn có cơ hội đầu tư, buôn bán mang lại nhiều lợi nhuận nên tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên, dù đang dư dả tiền bạc, bản mệnh cũng nên hạn chế cho vay mượn kẻo mất tiền.

Về chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia của mình dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà của hai bạn không còn xa nữa. Người độc thân có thể sẽ đưa ra quyết định về việc bước vào một mối quan hệ mới trong thời gian này.

Vào thứ Tư này, quý nhân xuất hiện để giúp đỡ và chỉ cho bạn phương pháp giúp tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.