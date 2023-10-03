Tử vi thứ Tư 4/10/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vây kín, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, công việc trắc trở không ngờ

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tương đối ổn định. Những cặp đôi yêu nhau vẫn dung hoà được mối quan hệ tình cảm hiện tại thông qua sự bao dung và sẻ chia yêu thương cùng nhau. Người độc thân biết thay đổi bản thân để phù hợp với đối tượng mình hướng đến.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ được Thiên Tài chiếu mệnh, đường bổng lộc của con giáp này hanh thông. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái cho những nhu cầu, sở thích của mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ hài hòa, ấm êm. Cuộc sống hôn nhân luôn viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ, còn người độc thân sớm tìm được người yêu cho mình thông qua lời mai mối của người thân.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Người tuổi này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” và tốt đẹp nhờ có quý nhân che chở. Tin vui về tiền bạc liên tục ập tới giúp nguồn tài chính của con giáp này tăng nhanh một cách rõ rệt.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, như ý. Chính Quan chỉ đường dẫn lối giúp cho người tuổi này mau chóng gặt hái được thành công trên con đường phát triển công danh. Do đó, vận trình tài lộc được đà đi lên. Con giáp này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ vào nguồn thu nhập rủng rỉnh và các công việc ngoài luồng khác trong khoảng thời gian này.

Chuyện tình cảm của con giáp này có sự hoà hợp và gắn kết. Ngũ hành Thổ sinh Kim mang đến cho mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy luôn khăng khít, bền chặt hơn bao giờ hết.

Tuổi Mão

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối gian nan, vất vả. Khi có những rắc rối phát sinh, con giáp này thường hay bối rối, bế tắc nên đã tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá rối. Do đó, bạn hãy giữ vững tinh thần để tránh điều này xảy ra trong quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm của con giáp này có những mâu thuẫn nảy sinh. Mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia có nhiều xung đột trong cuộc sống hôn nhân. Nếu biết cách bao dung, nhường nhịn lẫn nhau thì chuyện tình cảm mới có thể bền lâu.

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ nhìn ra được cơ hội từ trong thách thức. Nhờ đó, bản mệnh mau chóng chinh phục được sự khó tính của cấp trên. Song, con giáp này được khuyên nên thận trọng hết mức trong mọi quyết định tài chính, bởi điều này sẽ giúp bạn không phải mất tiền mất bạc một cách oan uổng.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Người độc thân có nhiều cơ hội yêu đương trong việc gặp gỡ những người bạn mới thông qua sự xuất hiện của Nhị Hợp. Theo đó, bạn hãy cho người ấy cơ hội để tìm hiểu mình.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường vào hôm nay. Con giáp này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhờ vào năng lực của chính mình. Đồng thời, bản mệnh có thể thuận lợi phát triển con đường sự nghiệp nhờ có quý nhân phù trợ. Người tuổi này có thể kiếm được một khoản tiền béo bở nhờ vào những dự án mà bản mệnh đã đầu tư trước đó.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hạnh phúc viên mãn. Bạn luôn mong muốn hoàn thành công việc sớm nhất có thể để được về nhà và ở bên cạnh người ấy.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc và khả quan. Bạn đã chăm chỉ làm việc và ít phàn nàn hơn trước, do đó hứa hẹn bản mệnh có thể gặt hái được thành công trong thời gian sắp tới. Con giáp này rất biết cách giữ tiền nên có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá cho bản thân.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ không có gì đổi mới. Người độc thân vẫn chưa thể quên đi mối tình đầu của mình, người đang yêu luôn khiến cho đối phương khó chịu vì lúc nào cũng bào chữa những lỗi lầm đã gây ra.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái". Chính Ấn phù trợ giúp cho người tuổi này chẳng cần tốn quá nhiều thời gian và công sức để khẳng định năng lực bản thân. Con giáp này nhanh chóng cải thiện được số dư tài chính nhờ việc tiết kiệm “từng đồng từ cắc" cùng với cách chi tiêu hàng ngày khoa học, hợp lý.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Người đã kết hôn có khoảng thời gian vui vẻ và ngập tràn tiếng cười bên người ấy. Còn người độc thân nhận được lời tỏ tình dễ thương nhờ vào nét duyên dáng của mình.

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi việc làm của người tuổi Thân tương đối xáo trộn và khó khăn. Việc nhạy cảm quá mức khiến cho người tuổi này khó kiểm soát tốt tâm trạng của mình trong quá trình làm việc nhóm. Từ đó, bản mệnh nói ra những lời khó nghe nên gián tiếp gây ra xích mích với những người làm chung.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có dấu hiệu kém sắc. Nếu chẳng may tình yêu không như mình mong muốn thì bạn sẽ lập tức trở nên bi lụy và mù quáng. Tử vi cho biết, bạn sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nếu chuyện gì cũng dùng cảm xúc để giải quyết.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay suôn sẻ dễ dàng. Tam Hợp giúp sức nên người tuổi này có thể dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của giáp này cũng sẽ hòa hợp yêu thương. Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa tuổi này và nửa kia không thể tốt hơn. Gia đình là động lực, niềm vui và là tất cả trong mắt của bản mệnh lúc này.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi vì sự trợ mệnh của Cát Tinh. Điều này đã giúp bạn tự tin bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Các dự án mà con giáp này đầu tư bắt đầu sinh lợi và nhà đầu tư cũng tìm đến nên đã giúp bản mệnh thu về khoản tiền dồi dào.

Vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm. Người tuổi này thường mơ mộng viễn vông về chuyện tình cảm nên vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai người. Nếu bản mệnh biết chấp nhận sự thật, mối quan hệ này sẽ có tiến triển khá tốt.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày này diễn ra khá hanh thông. Đối với Hợi làm trong lĩnh vực buôn bán, bản mệnh có thể phát lên như “diều gặp gió” nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh. Con giáp này còn biết cách cân bằng trong quá trình chi tiêu nên không cần phải bận tâm về vấn đề này.

Vận trình tình cảm không có tiến triển gì mới. Người độc thân vẫn không muốn nói đến chuyện yêu đương vì quá ham mê công việc. Tuy nhiên, bạn đừng chớ là nếu không sẽ hối hận không kịp.

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày này diễn ra khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.