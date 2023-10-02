Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2023), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 11:45

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng.

Tuổi Tý

Mọi công việc của người tuổi Tý sẽ‏‏ diễn ra suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này dồn nhiều tâm sức vào từng việc mình làm nên không gặp bất cứ cản trở nào. Tuy vậy, bạn cũng đừng nên chủ quan quá mức mà tự đẩy mình vào thế khó.‏ Người tuổi này còn có thể thoải mái chi trả cho các sở thích cá nhân mà không còn phụ thuộc vào ai.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tương đối hài hòa. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ cần điều chỉnh và cân bằng tốt tâm trạng của mình, tránh để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Một khi niềm vui đã không trọn vẹn thì nỗi buồn sẽ nhiều hơn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2023), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc “chảy” ào ào vào túi tiền của mình. Quý nhân nâng đỡ tiếp thêm cho người tuổi này động lực to lớn để bắt tay thực hiện các kế hoạch đề ra trước đó. Sự kiên trì sẽ giúp con giáp này vượt qua các khó khăn, thử thách.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa êm ấm. Người độc thân không muốn sống mãi trong hoàn cảnh cô đơn nên đã chủ động đi tìm kiếm tình yêu. Nhờ có đào hoa vượng mà mọi công sức kiếm tìm bấy lâu đều được đền đáp  một cách xứng đáng. 

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2023), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người ‏‏tuổi Mùi trong ngày hôm nay‏‏ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ bất ngờ. Quý nhân nâng đỡ tiếp thêm cho người tuổi này động lực to lớn để bắt tay thực hiện các kế hoạch đề ra trước đó. Sự kiên trì sẽ giúp con giáp này vượt qua các khó khăn, thử thách.‏ Thần Tài xuất hiện đem lại cho bản mệnh nhiều may mắn trên phương diện tài chính.‏

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ ít biến động. Người độc thân vẫn đang duy trì cuộc sống hiện tại mặc xung quanh bạn bè ai nấy cũng đều có đôi có cặp. Tình cảm gia đình được hâm nóng kịp thời nên tránh được nguy cơ rạn nứt không mong muốn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2023), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/10/2023, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/10/2023, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng