Tử vi thứ Tư (28/9): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng lộc trời liên miên, sự nghiệp bật lên "như lò xo", mọi bề viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 00:40

Tử vi thứ Tư (28/9) cho thấy, 3 con giáp sau hưởng lộc trời liên tiếp, sự nghiệp tăng tiến, tài chính thăng hạng, mọi bề đều viên mãn

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo hôm nay tuổi Thân sẽ có một ngày tài lộc dồi dào, vui vẻ, hạnh phúc bên các thành viên trong gia đình và bạn bè. Tuổi Thân rất may mắn trong chuyện tiền bạc, có thể là khoản nợ cũ được thu hồi, hoặc nhờ sự phóng khoáng trước đó của con giáp này mà nhận được sự giúp đỡ của người khác. Con giáp này cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, các mối quan hệ được cải thiện, mọi người bên nhau ngày càng gắn bó, khăng khít hơn. Những mâu thuẫn, bất đồng cũng không còn nhiều.

Nhờ ngày Thân Thìn tam hợp nên bản mệnh làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ, trợ giúp để hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ được giao. Công việc tiến triển vô cùng suôn sẻ. Nếu nhận được sự hỗ trợ của ai đó thì tuổi Thân cũng đừng quên dành lời cảm hơn tới họ hoặc sẵn sàng giúp đỡ khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhân cơ hội này bản mệnh nên mời đối tác đi ăn để tăng thêm tương tác, giúp việc làm ăn hiện tại cũng như trong tương lai được phát triển thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Tư (28/9): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng lộc trời liên miên, sự nghiệp bật lên 'như lò xo', mọi bề viên mãn - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo hôm nay tuổi Thân sẽ có một ngày tài lộc dồi dào, vui vẻ, hạnh phúc bên các thành viên trong gia đình và bạn bè. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp tuổi Tý hôm nay ngày 28/9 của người tuổi Tý phát triển đường sự nghiệp. Ở cơ quan bạn được đồng nghiệp và cấp trên ưu ái, làm gì cũng hanh thông, nhận được sự trợ lực hoàn hảo nên công việc nhanh chóng đi vào guồng, thu về thành tựu rực rỡ. Điềm thăng chức cũng khá rõ ràng. Bạn sẽ được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá cao, mở ra cơ hội phát triển mới cho bản mệnh. Ngoài ra bản mệnh còn vượng quý nhân, sẽ có người giúp người tuổi Tý đạt được thành tựu trong công việc, gợi ý những cơ hội có một không hai để thăng cấp vận trình sự nghiệp và tài lộc.

Người tuổi Tý đón nhận tài lộc bất ngờ trong ngày, túi tiền dồi dào, muốn tiêu gì thì tiêu, muốn chi gì thì chi, không cần phải quá đắn đo. Bạn sẽ nhận được một món tài lộc bất ngờ, một mối làm ăn hời hay được giới thiệu cho công việc có thu nhập tốt. Tuy tiền bạc có thể không dâng đến cửa nhưng lại gặp nhiều cơ hội kiếm tiền rất tốt, công việc cũng rộng mở, hứa hẹn tương lại phát triển thịnh vượng. Tính tình rộng rãi, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác nên bản mệnh không chỉ tiêu cho bản thân mà còn chia sẻ may mắn với nhiều người.

Tử vi thứ Tư (28/9): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng lộc trời liên miên, sự nghiệp bật lên 'như lò xo', mọi bề viên mãn - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp tuổi Tý hôm nay ngày 28/9 của người tuổi Tý phát triển đường sự nghiệp. Ở cơ quan bạn được đồng nghiệp và cấp trên ưu ái, làm gì cũng hanh thông, nhận được sự trợ lực hoàn hảo nên công việc nhanh chóng đi vào guồng, thu về thành tựu rực rỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 28/9/2022, vận trình tài lộc hôm nay của Mùi rất tốt, bạn dễ gặp một số cơ hội kiếm tiền, thu nhập được cải thiện đáng kể. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Chỉ cần là những thứ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa. Tuổi Mùi còn có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, không phải ai cũng nghĩ ra được, cũng được không ít người ủng hộ. Hôm nay còn thích hợp để người tuổi Mùi tiến hành chuyện hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, đối tác để kết hợp rất nhiều nhưng nên cân nhắc, tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định.

Công việc của Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thậm chí còn có thời gian rảnh để lên kế hoạch cho ngày mai. Tuổi Mùi hôm nay khẳng định được vị trí của mình trong công việc, đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh, dịch vụ sẽ rất thuận lợi. Bản mệnh tràn đầy năng lượng và sự tự tin, sự nghiệp của bạn phát triển suôn sẻ, bạn có nhiều ý tưởng mới lạ, dễ được mọi người tin tưởng và công nhận. Công việc thêm phần thuận lợi, bạn cũng có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi thứ Tư (28/9): Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, hưởng lộc trời liên miên, sự nghiệp bật lên 'như lò xo', mọi bề viên mãn - Ảnh 3
Theo tử vi ngày 28/9/2022, vận trình tài lộc hôm nay của Mùi rất tốt, bạn dễ gặp một số cơ hội kiếm tiền, thu nhập được cải thiện đáng kể. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng

Trong tuần đầu tiên của tháng 9 Âm lịch này, những tuổi sau bị sự đen đủi, xui xẻo đeo bám, cần hết sức cẩn thận kẻo họa rơi vào đầu

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'