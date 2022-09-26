Chính xác 99%: Bước qua ngày 1/9 Âm lịch, TÀI LỘC LEO THANG, 3 con giáp được Trời phú cho mệnh giàu sang phú quý, làm ăn đâu thắng đó, vận trình trải đầy hoa hồng, như ý cát tường trong tháng mới

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 11:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán, bước qua ngày 1/9 Âm lịch, 3 con giáp có vận may bất ngờ lội ngược dòng, được cơ hội làm giàu, sự nghiệp hanh thông thuận lợi

Tuổi Dần

Ngày đầu tiên của tháng 9 Âm lịch là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Dần. Họ trở nên tự tin, chủ động, có thể nắm trong tay những thứ mình muốn. Trong thời gian này, tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc từ công việc đến chuyện tình duyên. Con đường công danh của con giáp này ngày càng rộng mở. Bản mệnh chỉ cần mạnh dạn tiến lên phía trước và không ngừng phấn đấu thì có thể gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Tử vi dự báo rằng từ mùng 1 tháng 9 âm lịch tới đây, vận trình của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Bản mệnh sẽ có thu hoạch lớn. Con giáp này tiếp cận được với những cơ hội làm giàu, phát tài. Đối với họ, con đường sự nghiệp vẫn đang tiếp tục rộng mở, chỉ cần mạnh mẽ bước tiếp thì chuyện kiếm tiền không khó. Thời điểm này cũng là lúc chuyện tình cảm của tuổi Dần diễn ra êm đẹp khiến bản mệnh càng thêm hạnh phúc, là động lực tiến về phía trước.

Chính xác 99%: Bước qua ngày 1/9 Âm lịch, TÀI LỘC LEO THANG, 3 con giáp được Trời phú cho mệnh giàu sang phú quý, làm ăn đâu thắng đó, vận trình trải đầy hoa hồng, như ý cát tường trong tháng mới - Ảnh 1
Ngày đầu tiên của tháng 9 Âm lịch là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Dần. Họ trở nên tự tin, chủ động, có thể nắm trong tay những thứ mình muốn. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Trong ngày đầu tiên của tháng 9 Âm lịch, công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó.

Tử vi nói rằng tuổi Tuất  là con giáp chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Tuất có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm. Con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.

Chính xác 99%: Bước qua ngày 1/9 Âm lịch, TÀI LỘC LEO THANG, 3 con giáp được Trời phú cho mệnh giàu sang phú quý, làm ăn đâu thắng đó, vận trình trải đầy hoa hồng, như ý cát tường trong tháng mới - Ảnh 2
Trong ngày đầu tiên của tháng 9 Âm lịch, công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch, tuổi Thân sẽ may mắn tột đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp.

Nhờ được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ nên tuổi Thân muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Người cầm tinh con Khỉ sẽ được quý nhân mang đến tài lộc. Nếu b‌ắt giữ được những cơ hội đó, sự nghiệp hanh thông thuận lợi. Các cơ hội phát tài, kiếm tiền liên tiếp đến với con giáp này. Đồng thời, bạn bè cũng mang lại những tin tức đầu tư tốt đẹp, đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Trước khi bước sang năm mới, bản mệnh có khả năng gặp được cơ hội làm giàu, đổi vận đổi đời.

Chính xác 99%: Bước qua ngày 1/9 Âm lịch, TÀI LỘC LEO THANG, 3 con giáp được Trời phú cho mệnh giàu sang phú quý, làm ăn đâu thắng đó, vận trình trải đầy hoa hồng, như ý cát tường trong tháng mới - Ảnh 3
Nhờ được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ nên tuổi Thân muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Người cầm tinh con Khỉ sẽ được quý nhân mang đến tài lộc. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc

Đúng 12h trưa ngày 25/9, Chính quan phù trợ, 3 con giáp cất cánh bay cao như Phượng Hoàng, tiền gửi ngân hàng tăng chóng mặt, gia đạo đủ đầy phúc lộc

Đúng 12h trưa ngày 25/9, có Chính quan phù trợ, 3 con giáp sau đón vận trình rộng mở, hanh thông, cuộc sống dư dả, thu thành quả xứng đáng với công sức

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch