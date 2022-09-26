Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 13:23

Trong tuần đầu tiên của tháng 9 Âm lịch này, những tuổi sau bị sự đen đủi, xui xẻo đeo bám, cần hết sức cẩn thận kẻo họa rơi vào đầu

Tuổi Dần

Trong tuần đầu tiên của tháng 9 Âm lịch người tuổi Dần sẽ không mấy thuận lợi, dễ vướng vào thị phi. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng mọi thứ mà họ gặt hái được chỉ đơn thuần là sự thất bại và mệt mỏi. Nhất là với những người tuổi Dần đang làm ăn buôn bán, hoặc làm nhân viên kinh doanh thì giai đoạn sắp tới dễ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, dễgặp tiểu nhân hãm hại, khó lòng thăng tiến.

Lời khuyên cho tuổi Dần trong tháng 9 âm là hãy cẩn trọng trong mọi quyết định đầu tư tài chính và hạch toán chi tiêu rành mạch kẻo dễ bị tán tài, thu không đủ chi nhé. Người tuổi Dần cũng nên hạn chế các quyết định kinh doanh dài hạn nếu buộc phải hạch toán với nguồn vốn lớn kẻo dễ bị kẻ gian lợi dụng mất mát tiền bạc.

Trên con đường tình cảm, người tuổi Dần nên bình tĩnh trong những mâu thuẫn với một nửa của mình. Đừng vì một chút cãi cọ tuy không nhiều nhưng chuyện tình cảm không như ý muốn dễ dần tới tan đàn xẻ nghé.

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng - Ảnh 1
Trong tuần đầu tiên của tháng 9 Âm lịch người tuổi Dần sẽ không mấy thuận lợi, dễ vướng vào thị phi. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng mọi thứ mà họ gặt hái được chỉ đơn thuần là sự thất bại và mệt mỏi. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn dĩ là một người chăm chỉ, hiền lành vô cùng. Hầu như, tất cả mọi người đều yêu quý những người tuổi Mùi. Tuy nhiên, theo tử vi học, trong tuần đầu tiên của tháng mới này, tuổi Mùi lại gặp phải một số chuyện không tốt lành đến với cuộc sống, đối mặt với một số khó khăn.

Đơn cử như một số điều dị nghị không đáng có về mình mà tuổi Mùi có thể sẽ phải nghe thấy. Dù có thế nào, tuổi Mùi vẫn không nên tin tưởng quá nhiều vào những mối quan hệ mới quen biết. Ngoài ra, tuổi Mùi nên đề phòng các chuyện thị phi không đáng có xảy ra nếu không muốn liên lụy đến bản thân. Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty có thể sẽ xảy ra một số mẫu thuẫn.

Vì thế, tuổi Mùi đừng nên tập trung quá nhiều vào những mâu thuẫn đó mà quên mất các thứ quan trọng, mục tiêu to lớn bên cạnh. Bản mệnh cũng nên cẩn thận tránh để bị tai nạn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu tuổi Mùi định mở rộng kinh doanh thì đây không phải thời kỳ thích hợp.

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng - Ảnh 2
Theo tử vi học, trong tuần đầu tiên của tháng mới này, tuổi Mùi lại gặp phải một số chuyện không tốt lành đến với cuộc sống, đối mặt với một số khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Trong tuần đầu của tháng 9 âm lịch, theo tử vi học, tuổi Tỵ nên cẩn thận với đường công danh của mình. Một số điều không may xảy đến có thể dẫn tới công việc của bạn bị đi xuống khá nhiều. Vì vậy, để giảm bớt rủi ro đó đến với bản thân, bạn nên phòng tránh các yếu tố ngoại cảnh có thể gây hại tới công việc của mình. 

Bên cạnh đó, con giáp này cần phải chú tâm vào sự nghiệp của mình hơn, bạn đã bỏ bê nó trong một thời gian dài. Nếu thiếu kiến thức và kỹ năng, hãy tự bổ sung những thứ cần thiết cho mình và cố gắng. Ngoài ra, tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân hãm hãi. Họ có thể lợi dụng lòng tốt của con giáp này để gây hại hoặc lợi dụng tuổi Tỵ làm việc theo ý muốn của họ.

Với chuyện tình cảm, tuần đầu của tháng 9 âm lịch chưa phải là thời điểm thích hợp để họ tỏ tình hoặc tính chuyện lâu dài nếu bạn định tính chuyện tương lai. Với những người tuổi Tỵ đã lập gia đình nên hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp kẻo chuyện bé lại xé to, không khí gia đình mệt mỏi.

Tử vi tuần đầu tiên của tháng 9 Âm: Phúc khí suy giảm, Hung tinh cản đường, 3 con giáp dễ gặp áp lực chồng chất, sự nghiệp khó thăng tiến, tiểu nhân hãm hại, thu không đủ chi, cần phải cẩn trọng - Ảnh 3
Trong tuần đầu của tháng 9 âm lịch, theo tử vi học, tuổi Tỵ nên cẩn thận với đường công danh của mình. Một số điều không may xảy đến có thể dẫn tới công việc của bạn bị đi xuống khá nhiều. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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