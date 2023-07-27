Tử vi thứ Sáu và thứ Bảy (28/7 - 29/7), 3 con giáp gạt bỏ vận đen, tài vận rộng thênh thang, tiền kiếm được gấp bội

Trong thứ Sáu và thứ Bảy, 3 con giáp may mắn có vận trình thăng hoa rực rỡ, tiền kiếm ra không ngớt.

Tuổi Tý So với những con giáp khác, người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. Họ luôn biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nhờ vậy mà tìm được cơ hội đổi đời. Tử vi học có nói, trong thứ Sáu và thứ Bảy, cuộc sống tuổi Tý gặp nhiều điều may mắn bất ngờ. Sự may mắn này chính là động lực để họ tiếp tục tiến lên phía trước, chăm chỉ và cố gắng không ngừng. Không những được thần tài chiếu cố mà tuổi Tý còn có quý nhân phù trợ không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Trời sinh tuổi Tuất là những người có tính tình ngay thẳng, chính trực và luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bề ngoài tuổi Tuất lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng tình cảm và sống có tình có nghĩa. Tử vi học có nói, trong thứ Sáu và thứ Bảy, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng bất ngờ. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong thời gian này, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều tín hiệu tốt. Tuổi Tuất nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Đa số người tuổi Thìn sinh ra đều sở hữu cơ ngơi tốt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thìn sẽ thành công về mọi mặt, tình cảm không những thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào khiến ai cũng ghen tị. Tử vi học có nói, những người tuổi Thìn sẽ ngày càng trở nên thịnh vượng hơn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ trong thứ Sáu và thứ Bảy. Họ hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hỷ sự, sẽ gặp được những cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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