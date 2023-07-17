Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (18/7 - 20/7): Số trời đã định, 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn, hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 13:54

Tử vi cho biết, trong 3 ngày giữa tuần, những con giáp dưới đây gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu rất tốt trong 3 ngày giữa tuần. Con giáp này có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp, tài chính nhờ đó họ có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng bước sang tháng âm lịch này, người tuổi Dậu sẽ có thể giải quyết được các vấn đề. Không chỉ vậy, bản mệnh còn có bước tiến vượt bậc, nâng tầm cuộc sống, hoàn cảnh gia đình được cải thiện đáng kể. Con giáp này có sự tự tin lớn và có thể mở rộng kinh doanh. Chỉ cần có sự can đảm và quyết tâm, tuổi Dậu có thể làm được những điều bất ngờ, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (18/7 - 20/7): Số trời đã định, 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang 3 ngày giữa tuần, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự liên tục. Thời gian này, tuổi Mão chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng, những dự định kế hoạch đề ra hãy dốc sức thực hiện với tất cả tâm huyết của mình. Nhờ được quý nhân giúp đỡ nên Mão dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Đặc biệt, công việc tuổi Mão có nhiều khởi sắc, có khả năng giúp họ thăng quan tiến chức. 

Chỉ cần bình tĩnh nắm vững thông tin, nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn, tuổi Mùi sẽ có một mùa bội thu, thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, vận đào hoa của tuổi Mão cũng có nhiều khởi sắc, có thể gặp được nhân duyên tốt trong thời gian này.

Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (18/7 - 20/7): Số trời đã định, 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 3 ngày giữa tuần là khoảng thời gian có nhiều triển vọng đối với tuổi Ngọ. Trước mắt, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều khởi sắc. Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ thuận lợi.

Nhân viên văn phòng làm việc sẽ trơn tru hơn, những người làm về ngành kinh doanh sẽ được thưởng hậu hĩnh, thu nhập ổn định, nếu biết tiết kiệm thì có khi còn rủng rỉnh tiền bạc cho những tháng sau đó. Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cũng sẽ tìm được cơ hội để gặp được nhân duyên tốt, có thể tốt cho đường tình duyên mà cũng có khả năng là quý nhân giúp tuổi Ngọ thành công sau này.

Thứ 3, 4, 5 giữa tuần (18/7 - 20/7): Số trời đã định, 3 con giáp may mắn hơn người, tài vận cực vượng, phú quý an nhàn, hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Từ khóa:   tử vi giữa tuần tử vi hôm nay tử vi ngày 17/7/2023 tử vi giữa tháng 7 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 42 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 12 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt