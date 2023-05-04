Tử vi Thứ Sáu ngày 5/5/2023: 3 con vượt Vũ Long Môn, cuộc đời mở ra trang mới, vận đen lùi bước nhường đường cho may mắn trải thảm

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 21:23

Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp dễ dàng vượt qua mọi thử thách trong ngày Thứ Sáu, vận trình được đà phăng phăng tiến tới.

Tuổi Tý

Tam Hội Thái Tuế mang tới cho người tuổi Tý một ngày vận trình nhiều may mắn và hanh thông. Ngày này bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các giải pháp cho những rắc rối làm khó bản thân từ trước đó. Vì thế, bạn cảm thấy rất phấn chấn và uy tín cũng theo đó tăng cao. 

Tử vi Thứ Sáu ngày 5/5/2023: 3 con vượt Vũ Long Môn, cuộc đời mở ra trang mới, vận đen lùi bước nhường đường cho may mắn trải thảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, dù hôm nay không có quá nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng con giáp này cũng không cần phải lo lắng gì về vấn đề tiền nong, thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, để tiết kiệm thì không có nhiều, do đó bạn vẫn nên quản lý tài chính hợp lý. 

Chuyện tình giữ ở mức ổn định. Đôi lứa dù đều bận rộn với công việc riêng của mình nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới nửa kia, giữ mối quan hệ luôn bền vững. Người độc thân hãy mở cửa trái tim và tâm hồn mình để đón nhận những mối nhân duyên mới nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 05/05/2023 cho thấy hôm nay Tuổi Sửu sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Sửu hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Tử vi Thứ Sáu ngày 5/5/2023: 3 con vượt Vũ Long Môn, cuộc đời mở ra trang mới, vận đen lùi bước nhường đường cho may mắn trải thảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Sửu nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Sửu nhé.

Trên phương diện sức khỏe, Tuổi Sửu thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều vấn đề cần phải xử lý ngay trong ngày, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Thứ Sáu 05/05/2023 hôm nay, Tuổi Hợi đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tử vi Thứ Sáu ngày 5/5/2023: 3 con vượt Vũ Long Môn, cuộc đời mở ra trang mới, vận đen lùi bước nhường đường cho may mắn trải thảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Hợi trong ngày Thứ Sáu này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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