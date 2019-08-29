Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần đề phòng tiểu nhân, tuổi Mão tiền không cánh mà bay

Tý có nhiều suy nghĩ khá tiêu cực, ảnh hưởng đến công việc. Bạn mang gương mặt ủ dột, đuổi tài, vì vậy mà mọi sự cố gắng không được đền đáp xứng đáng. Nói chung vận trình của bạn gặp khá nhiều rắc rối, không hanh thông như ý muốn.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của 12 con giáp có nhiều chuyển biến tích cực, nửa ngày đầu tiền đổ về như nước, nửa ngày sau chuyện không vui đổ về khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, bế tắc.

Dần đề phòng tiểu nhân hãm hại, cản đường. Theo tử vi 12 con giáp, bạn bị người khác nói xấu sau lưng, ảnh hưởng nhiều đến con đường thăng tiến. Thậm chí còn khiến bạn mất ấn tượng trong mắt cấp trên, đồng nghiệp. Người này rắp tâm hãm hại bạn không ngóc đầu lên được.

Hung tinh chiếu mệnh nên tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Những việc bạn làm đều không như ý bản thân mong muốn. Thậm chí còn gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe . Vì vậy hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Mão đường tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão có chuyện tình duyên vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, một nửa có nhiều thời gian dành cho nhau nên tình cảm thăng hoa rực rỡ. Tuy nhiên về phương diện tiền bạc, bạn gặp nhiều bất trắc. Tiền không cánh mà bay khiến công việc của bạn vô cùng thảm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn có điềm báo phá tài. Bạn làm gì cũng không được công nhận. Thậm chí còn bị người thân thiết nhất lừa gạt tình cảm, tiền bạc. Thứ Sáu có thể nói là một ngày Thìn ném tiền qua cửa sổ, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài, thất thoát nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Tỵ bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có tính cách nóng nảy nên làm gì cũng bị người ta dòm ngó, đánh mất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Ngày thứ Sáu, bạn lời qua tiếng lại với người khác nên xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột. Phương diện tài lộc cũng không mấy dồi dào, tiền chảy ra như nước, không gặp cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ bị tiểu nhân quấy phá, nhất là về đường tiền tài, công danh. Nếu không đủ bình tĩnh và tự tin để vượt qua, bạn sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt. Những công sức bao nhiêu năm nay cũng không được đền đáp xứng đáng mà đổi lại chỉ toàn là thất bại.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Mùi công việc khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi có công việc khởi sắc rực rỡ. Con đường công danh của bạn có nhiều bước chuyển tích cực. Bạn có thể được cất nhấc lên vị trí mà bản thân mong muốn. Hãy tận dụng cơ hội này để phát huy hết tài năng mà bản thân có được.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Thân

Thân phải thận trọng, đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Bên cạnh đó cũng hãy cẩn thận xe cộ, đi đường phải hết sức chú ý. Bạn cần bình tĩnh để không vướng phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp và cấp trên.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Dậu vận tài lộc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, vận tài lộc của bạn vô cùng suôn sẻ và hanh thông. Bản mệnh được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên công danh thuận lợi. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục. Dậu có thể tiêu xài tiền thoải mái, tha hồ mua sắm mà không lo về giá.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Tuất

Tuất nên đi lên bằng thực lực của mình, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai. Bởi có những người đang rắp tâm hãm hại, ngáng đường bạn. Nếu tin tưởng người khác quá nhiều, bạn sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối, thất bại khiến bản thân buồn phiền không yên.

Tử vi thứ Sáu ngày 30/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi nên thận trọng trong con đường tiền bạc, công việc. Bởi xung quanh bạn lúc nào cũng có nhiều người muốn dồn bạn vào đường cùng. Sự thất bại của bạn là niềm vui cũng như sự thăng tiến của họ. Vì vậy hãy hết sức thận trọng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm