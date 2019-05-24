Tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần bị công việc đè bẹp, tuổi Thân gặp họa từ miệng ra

Tâm linh - Tử vi 24/05/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Dần bị công việc đè bẹp, không thở được, tâm trạng của bạn khá căng thẳng. Tuổi Thân gặp phải nhiều họa thị phi, chủ yếu là vì ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác.

Tuổi Tý

Tuổi Tý không gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Chủ yếu bạn gặp khá nhiều chuyện buồn trong công việc. Bị đồng nghiệp nói xấu, cấp trên không tin tưởng khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại. Tuy nhiên đừng quá nản lòng, hãy cố gắng, chăm chỉ thêm chút nữa sẽ có kết quả tốt hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần bị công việc đè bẹp, tuổi Thân gặp họa từ miệng ra - Ảnh 1
Sửu có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của Sửu phát triển rõ rệt. Bạn không chật vật tìm kiếm cơ hội thăng tiến như trước. Bởi hôm nay, cơ hội sẽ tự động tìm đến bạn. Được quý nhân giúp đỡ nên bạn không còn sợ bất cứ ai ngáng đường. Gặp vận xui xẻo cũng có thể vượt qua một cách nhanh chóng nhất có thể.

Tuổi Dần

Dần bị áp lực công việc đè nặng. Nhiều dự án cứ đổ về liên tục khiến bạn không đỡ nổi. Vì vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tệ hại, buồn phiền không dứt. Hôm nay, bạn rất dễ nổi nóng khiến các mối quan hệ bị rạn nứt. Những nỗ lực của bạn cũng không có hiệu quả gì mà chỉ rước thêm nhiều buồn phiền.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần bị công việc đè bẹp, tuổi Thân gặp họa từ miệng ra - Ảnh 2
Mão có vận trình khá nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của bạn hôm nay khá nở rộ. Cả hai có nhiều thời gian lãng mạn, ngọt ngào dành cho nhau. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn rất hưng phấn, có thể tập trung hết sức cho công việc. Nhờ vậy mà công việc đạt được nhiều kết quả tốt ngoài mong đợi.

Tuổi Thìn

Ngày hôm nay của Thìn sẽ có nhiều sự lựa chọn đặt ra cho bạn. Thìn đạt được nhiều kết quả khả quan. Nhờ vậy mà giúp ích khá nhiều cho bạn trong con đường sự nghiệp sau này. Hôm nay, bạn nhận được khá nhiều sự tín nhiệm của cấp trên. Những ý tưởng sáng tạo cũng đạt được hiệu quả cao nhất, được cả công ty đồng tình, tán thưởng.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần bị công việc đè bẹp, tuổi Thân gặp họa từ miệng ra - Ảnh 3
Tỵ có nhiều cơ hội về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Những người kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay có được nhiều lộc trời ban. Những người làm công ăn lương cũng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể làm việc độc lập, không cần dựa vào người khác cũng có thể tự mình giải quyết hết những vấn đề trước mắt. Có thể nói, khả năng của Tỵ được bộc lộ hết công sức.

Tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh. Vì vậy bạn nên dành thời gian nói chuyện, cà phê với bạn bè để giải tỏa những áp lực trong lòng. Nhờ cách này mà bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn trong công việc. Đồng thời cũng giúp bản thân tháo gỡ được những vướng mắc trong lòng.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần bị công việc đè bẹp, tuổi Thân gặp họa từ miệng ra - Ảnh 4
Mùi không còn gặp nhiều áp lực trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay, Mùi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Bạn có thời gian thư giãn, tận hưởng cuộc sống. Những áp lực trong công việc cũng nhanh chóng tan biến. Về phương diện tình duyên, người độc thân nên mạnh dạn gặp gỡ nhiều người để thoát ế. Người có gia đình sẽ có nhiều giây phút thăng hoa hơn.

Tuổi Thân

Thân gặp phải nhiều họa thị phi vì bản thân ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Bạn gặp khá nhiều rắc rối vì bị tiểu nhân tìm cách hãm hại, nói xấu. Một lời khuyên cho Thân là đừng bàn tán chuyện của người khác. Chuyện ai người nấy giải quyết, những việc không liên quan đến bạn thì đừng đụng vào.

Tuổi Dậu

Dậu khá nóng tính vì vậy mà gây nhiều họa trong ngày hôm nay. Bạn hiếu thắng nên làm gì cũng muốn hơn thua. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến những mối quan hệ của bản thân. Không chỉ khiến bạn buồn phiền mà cũng dần đánh mất đi những người thân thiết của mình. Thế nên Dậu hãy bình tĩnh.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Sáu ngày 24/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần bị công việc đè bẹp, tuổi Thân gặp họa từ miệng ra - Ảnh 5
Tuất gặp khá nhiều rắc rối trong những mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không nên lo chuyện bao đồng để tránh khỏi những họa từ trên trời rơi xuống. Ngày hôm nay, bạn nên tập trung hàn gắn những mối quan hệ của mình. Thời gian trước bạn đã vướng phải khá nhiều điều rắc rối khiến mối quan hệ của bản thân không được tốt đẹp. Thế nên hãy cải thiện và lấy lòng đồng nghiệp, cấp trên để có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Tuổi Hợi

Mỗi khi gặp khó khăn, Hợi đều được quý nhân đứng ra giúp đỡ. Nhờ vậy mà bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, cấp trên trọng dụng. Vận trình của Hợi gặp nhiều khởi sắc, thuận lợi hơn mong đợi. Hôm nay, bạn đạt được khá nhiều thành tựu khiến ai cũng nể phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp vất vả năm 30 nhưng lại giàu có không đỡ nổi vào năm 40 tuổi

Top con giáp vất vả năm 30 nhưng lại giàu có không đỡ nổi vào năm 40 tuổi

Những con giáp dưới đây vô cùng vất vả, gặp nhiều khó khăn, trở ngại năm 30 tuổi, nhưng lại vượng phát, giàu có không đỡ được khi bước sang tuổi 40.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày của 12 con giáp tử vi thứ sáu tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch