Tương Xung tác động, người tuổi Sửu nóng nảy sẽ thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh trong ngày hôm nay. Bạn cho rằng mình là người hiểu rất rõ vấn đề nên lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo ý kiến của bản thân.

Xem tử vi ngày 21/4/2023 của người tuổi Tý cho thấy, Tương Hại giáng họa, người tuổi Tý cần phải cẩn trọng khi giữ mối quan hệ với mọi người trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để hãm hại bạn đấy. Việc làm ăn cũng khó có thể tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay bởi luôn có đối thủ xấu bụng tìm cách chơi xấu bạn. Hãy luôn tỉnh táo khi đưa ra những quyết định đầu tư, đừng mù quáng vì đồng tiền rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm.

Theo tử vi thứ Sáu ngày 21/4/2023 dự đoán, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần còn độc thân thường quá kén chọn nên khó gặp được người như ý. Bạn đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai mà lại không đánh giá chính xác bản thân mình. Thương Quan chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của bạn cũng chẳng thể suôn sẻ như mong muốn. Con giáp này thường bị cấp trên chèn ép nên khó phát huy được tài năng của mình. Hôm nay, có lẽ bạn nên tập chung làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Người làm lãnh đạo có thể gây ra bức xúc cho nhân viên trong ngày hôm nay. Có vẻ như bản mệnh đang quá độc đoán, không chịu đặt mình vào vị trí của người khác nên thường đưa ra những quyết định oái oăm, khó thực hiện với tất cả mọi người. Nếu có ý định xuất hành thì bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ nên trong ngày này, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.



Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng.

5. Tuổi Thìn

Tử vi ngày 21/4/2023 của 12 con giáp cho thấy, Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.



Người làm lãnh đạo thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

6. Tuổi Tỵ

Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn. Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó.

Ngoài ra, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có là nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người.



Bạn cũng chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai nữa đấy.

8. Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi của 12 con giáp, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mùi cần hạn chế mâu thuẫn với người có chức quyền trong ngày hôm nay. Dù bạn có mạnh mẽ đứng lên cũng khó có thể bảo vệ được quyền lợi của mình.



Hãy bình tĩnh theo dõi tình hình để có cách giải quyết tình huống hợp lý nhất, còn quá cứng cỏi cũng không giúp bạn thu được bất cứ lợi thế nào. Hơn nữa, bạn cứ làm tốt việc của mình, kẻ xấu sẽ chẳng tìm được cớ gì để bắt bẻ.

9. Tuổi Thân

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay.



Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Tử vi ngày hôm nay thấy rõ, Thiên Ấn chỉ đường, bản mệnh biết làm cách nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, bạn phát triển rất thuận lợi trong ngày hôm nay. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý.

Thổ sinh Kim cho thấy người tuổi Dậu và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bạn vì đã sống đúng con người thật của mình đâu.

11. Tuổi Tuất

Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất khó có thể hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra từ trước trong ngày hôm nay. Kẻ xấu luôn nhăm nhe tìm cách "chọc gậy bánh xe", khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết các rắc rối.



Người làm ăn kinh doanh khó thu được một khoản lời lãi lý tưởng. Có thể bạn sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ hoặc con đường bạn đi đã trở thành lối mòn nhàm chán, không thu hút được những khách hàng mới. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, Thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn.

12. Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, Kiếp Tài đem lại tinh thần quyết tâm chinh phục mục tiêu cho bản mệnh. Bạn không cần mọi người xung quanh ủng hộ cũng có thể mạnh mẽ làm điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không đưa ra những quyết định mù quáng.

người tuổi Hợi độc thân quá thực dụng. Bạn không quan tâm đến tình cảm thực sự mà chỉ chăm chăm nhìn đến điều kiện, hoàn cảnh của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn có thể sẽ đánh mất tình yêu đích thực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm