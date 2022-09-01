Tử vi thứ Sáu, ngày 2/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dần nghênh đón tài lộc, tiền của dồi dào, Mão - Tỵ vướng hạn lao đao, tiền mất tật mang

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng khá tương đối viên mãn. Nhờ đào hoa vượng mà những người độc thân tạo được nhiều thiện cảm hơn với những người xung quanh. Cuộc sống hôn nhân luôn được hòa thuận, ấm êm.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ vô cùng thuận lợi. Con giáp này sẽ nhận được nhiều tin vui trong quá trình làm việc. Bản mệnh chỉ cần nghiêm túc đi theo lộ trình đã vạch sẵn thì kết quả mang lại cũng sẽ như ý muốn.‏

Chuyện tình cảm hài hòa yên ổn. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai.‏

Mọi công việc của người tuổi Sửu vào ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Các kế hoạch mà con giáp này đang tiến hành đều nhận được tín hiệu khả quan ngoài mong đợi. Vốn là người nhạy bén và thông minh nên không khó hiểu khi mọi thứ lại luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.‏

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu gia tăng và thăng tiến vượt bậc vào ngày thứ Sáu này. Công việc thuận lợi, cộng thêm các khoản thu nhập từ nghề tay trái đã khiến nguồn vốn của bạn trở nên dồi dào hơn trước rất nhiều. Nhờ đó mà con giáp này có nhiều khoản tiền rảnh rang để đầu tư và làm những điều mình muốn.

Bên cạnh đó, quý nhân ghé thăm đem lại cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tình cảm. Cách thể hiện tình cảm khéo léo giúp bản mệnh có được sự chú ý của những người khác phái ngay trong lần đầu gặp gỡ. Người độc thân cũng sớm tìm thấy "nửa kia" của mình.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối vất vả. Công việc gặp phải trở ngại và trục trặc. Lại thêm điềm báo tiểu nhân đeo bám nên nhắc nhở con giáp này cần thận trọng trong mỗi lời nói cho tới hành động. Thậm chí, nguồn tài chính chẳng những không được cải thiện mà còn có hao hụt.‏

Chuyện tình cảm không được như ý. Bạn chưa thực sự tin tưởng nửa kia, dẫn tới thái độ nghi ngờ và thường có những lời nói, hành động dằn vặt nửa kia lẫn bản thân mình. Chính điều này đã làm mối quan hệ của cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến xa hơn nhưng cũng không chấm dứt hẳn.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuy chịu ảnh hưởng từ những cảm xúc tiêu cực, hình thành trong chuyện tình cảm, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì bền bỉ, người tuổi Thìn có thể vượt lên trên tất cả và hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Một may mắn nữa là, dù tiến độ công việc của bạn không được như ý muốn nhưng ít nhiều cũng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào.

Về chuyện tình cảm, trong lòng bạn và nửa kia luôn dành tình cảm sâu đậm cho đối phương, nhưng chính vì tình yêu quá lớn dẫn đến hai người đều kỳ vọng đối phương sẽ thay đổi vì mình. Đây cũng là nguyên nhân chính đẩy tình yêu của bản mệnh và nửa kia đi vào hoàn cảnh bế tắc.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra chưa như ý muốn và đón nhận không ít tin tiêu cực. Bản mệnh ảo tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của mình, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm không đáng có. Các rắc rối trong khoảng thời gian này được cho là kết quả của việc tự cao tự đại.‏

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng đang gặp sóng gió. Đào hoa dữ là điềm báo của nhiều sự không vui xảy đến trong chuyện tình cảm. Cuộc sống vợ chồng ngày một phai nhạt vì người trong cuộc không quan tâm nhiều tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia.

Tuổi Ngọ

‏Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Ngọ trong ngày hôm nay‏‏ diễn ra vô cùng lý tưởng. Cát tinh đem lại cho con giáp này nhiều lợi thế trong quá trình làm việc. Có thể thấy những nỗ lực và sự vươn lên bằng chính năng lực của mình đã giúp bản mệnh nhận được đánh giá cao của cấp trên.‏

Về chuyện tình cảm, người độc thân trong ngày dễ tìm được người tri kỷ, tâm đầu ý hợp với mình, vậy nên hãy ra ngoài và giao tiếp nhiều hơn. Với những người đã kết hôn, bạn sẽ giải quyết mâu thuẫn tồn tại bấy lâu, từ đó khiến gia đình ngày một hòa thuận hơn.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh bằng bản lĩnh và sự thông minh vốn có đã giải quyết các rắc rối trước đó một cách dễ dàng. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ người thân.‏

Chuyện tình cảm cũng đã bắt đầu khởi sắc và hài hòa trong ngày thứ Sáu này. Đào hoa nở rộ đem lại cho những người tuổi Mùi các buổi hẹn hò lãng mạn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, gia tăng sự lựa chọn cho bản thân.

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy những cảm xúc tiêu cực dễ khiến người tuổi Thân sẽ dễ dàng nảy sinh xung đột với đồng nghiệp. Môi trường làm việc tập thể đang đem lại cho bản mệnh sự mệt mỏi về tinh thần lẫn cơ thể. Tốt nhất bạn nên thử đi xa hoặc dạo chơi đâu đó một mình sau giờ làm việc để tâm trạng được tốt hơn.

Chuyện tình cảm không như ý muốn. Do chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ nên hiện tại người tuổi này không thể mở lòng được với ai nữa. Bạn cần thời gian hàn gắn vết thương lòng, thay vì bắt đầu một mối quan hệ mới đầy rủi ro và bất trắc.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối hanh thông. Công việc chất chồng như núi khiến bạn cảm thấy nghẹt thở trong chính nơi làm việc của mình. Tưởng chừng như mọi việc cứ tiếp tục nhưng thế nhưng may mắn là bản mệnh đã tìm được người có thể “thông đường dẫn lối” và cùng giải quyết các vấn đề hiện tại.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của bạn lại không mấy vui vẻ. Mối quan hệ tình cảm của Thìn với nửa kia thường xuyên nảy sinh cãi vã. Tình trạng này kéo dài không khỏi khiến bạn có cảm giác bất lực, mệt mỏi và chán nản

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất diễn ra khó khăn đáng lo. Tâm trạng của bản mệnh sẽ trở nên hỗn độn, và điều này ảnh hưởng không ít đến công việc làm ăn. Bên cạnh đó, các kế hoạch của bản mệnh có thể sẽ không hoàn thành đúng như dự định do có tiểu nhân cản đường.

Chuyện tình cảm có chút rắc rối. Trải qua một thời gian tìm hiểu nhau, bạn phát hiện ra chí hướng và lý tưởng sống của mình và nửa kia không giống nhau. Trong những lần xung đột, không ai chịu nhường nhịn nên khó lòng dung hoà được mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Những phát ngôn trong lúc vô ý có thể khiến các mối quan hệ chốn công sở trở nên căng thẳng. Con giáp này vẫn nên học cách tinh tế và khéo léo hơn trong quá trình giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp để tránh “vạ miệng” làm hỏng chuyện quan trọng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh dễ phát sinh cãi vã. Cuộc sống hôn nhân dễ có hiểu lầm do người trong cuộc không có sự tin tưởng ở nửa kia của mình. Người độc thân vẫn chưa có sự thay đổi trong chuyện tình cảm vì chưa mở lòng với những người xung quanh.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.