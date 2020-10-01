Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần có tin tài lộc, tuổi Ngọ dồi dào may mắn

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý cần nỗ lực nhiều hơn để đạt được mục tiêu như mong muốn.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu nên tìm hiểu kỹ hơn nếu muốn đặt lòng tin vào một người, đặc biệt là trong công việc.

Có tin vui về tiền bạc.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần sắp có vận may lớn về tài lộc. Nhưng đừng quá chủ quan, vẫn nên cẩn trọng với tiểu nhân hay đối thủ xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão cẩn thận mắc lỗi lớn trong công việc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng. Bạn nên nghe theo lời người có kinh nghiệm, đừng quá vội vàng.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tin vui trong gia đình vào hôm nay. Có thể đây là tin tức mà bạn đã ngóng trông bấy lâu nay.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên giữ tinh thần tích cực trong hôm nay dù có gặp vài chuyện không như ý.

Nhưng luôn có một quý nhân giúp đỡ bạn khi lâm vào đường cùng.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ dồi dào may mắn trong hôm nay. Công việc suôn sẻ, tình duyên hoan hỷ, tâm trạng phơi phới.

Tuổi Ngọ nên dành cuối ngày cho gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi vất vả trong hôm nay để giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng dần cuối ngày mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Tuổi Mùi có gia đình nên dành nhiều thời gian cho người thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân không có nhiều khởi sắc trong hôm nay. Bạn chỉ nên làm những gì đã cũ, đừng cố bứt phá vì chưa có cơ hội.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng các bệnh về dạ dày.

Công việc có thăng trầm, không nên suy nghĩ quá tiêu cực.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên dành thời gian cho người ấy nhiều hơn, cẩn trọng người thứ ba muốn xen vào chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Sáu ngày 2/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có vận may tài lộc, tiền bạc vào túi. Dù vậy, tình duyên có chút trắc trở.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.