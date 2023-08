Tử vi thứ Sáu, ngày 12/8/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc kiếm bộn tiền, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân sểnh ra là mất tiền, của cải tiêu tán

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có thể xảy ra to tiếng, cãi vã trong ngày Thứ Sáu. Bạn hãy lên tiếng để bảo vệ những người mà bạn yêu thương, thay vì tiếp tục để họ chịu bắt nạt, bị thiếu tôn trọng nhé. Họ đang rất mong đợi sự hỗ trợ của bạn đấy.

Tuổi Dần

Đường tài lộc của người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thần Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi.

Ngoài ra, con giáp này cũng sẽ cảm nhận được sự gắn kết với các thành viên trong gia đình mình. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để quây quần bên mọi người, nghe tâm sự của họ bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người khác mà không phải khi nào bạn cũng cơ hội.

Tuổi Mão

Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như người tuổi Mão mong đợi, vì thế khi đối mặt với Thiên Quan thì con giáp này cần phải mạnh mẽ, đừng chùn bước. Lúc này bạn nên tập trung để giải quyết chúng cho ổn thỏa, thay vì quay lưng trốn chạy và rồi mệt mỏi hơn trong ngày tiếp tới.

Bên cạnh đó, Thổ - Mộc xung khắc dự báo một số rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải bình tĩnh đối mặt. Những sự cố ở hiện tại chỉ là việc nhỏ mà thôi, nếu có thể, bạn tập trung sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp.

Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như người tuổi Mão mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen người mới khi có Tam Hội che chở trong ngày hôm nay. Việc này mở ra cơ hội cho chuyện tình cảm cũng như việc làm ăn, bạn cố gắng đối xử với mọi người thật tốt bằng sự vô tư, thoải mái bạn nhé.

Thực Thần mang tới tin tốt lành, đây là ngày mà người tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người luôn luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên hãy nắm lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân, thay vì quay lưng lại với họ và rồi trách cứ họ vì đã không giúp bạn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả.

Ngày có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Tuổi Ngọ

Mọi việc sẽ trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Ngọ. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh có nhiều thời gian hơn để chăm sóc chuyện tình cảm hiện tại, người độc thân vui vẻ mở lòng làm quen mọi người và các cặp đôi hào hứng cùng nhau thảo luận tìm ra cách giải quyết vấn đề mà gia đình mình đang gặp phải.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ có cơ hội cải thiện tài chính của mình trong ngày hôm nay, đó có thể là tiền thưởng hoặc một khoản tiền bạn nhận được nhờ làm thêm. Có thể bạn ngại ngùng không muốn nhận nhưng hãy nhớ rằng đó là công sức của bạn, đừng lãng phí nguồn lực của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này ngày một suôn sẻ và khởi sắc. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu. Những cặp đôi có thể có chuyến đi ngắn ngày ý nghĩa bên nhau để cải thiện đời sống vợ chồng.

Người tuổi Mùi dễ có cơ hội cải thiện tài chính của mình trong ngày hôm nay, đó có thể là tiền thưởng hoặc một khoản tiền bạn nhận được nhờ làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ Sáu cho thấy ảnh hưởng của Kiếp Tài nên người tuổi Thân sẽ cảm thấy không hài lòng về cách hành xử của một người nào đó. Sự nghi ngờ, mâu thuẫn càng tăng cao khi bạn thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên người này phạm lỗi với bạn.

Ngũ hành xung khắc dự báo có những rắc rối sẽ làm giảm bớt niềm vui của con giáp này khi chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Nếu bạn không có ý định nhún nhường hòa giải sớm sẽ phải chịu hậu quả đáng buồn khi cả hai ngày càng lạnh lùng xa cách.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dễ nhận được hậu thuẫn về khía cạnh tiền bạc trong ngày này khi có quý nhân chỉ lối, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, nhận giải thưởng nhờ thành tích nổi bật. Có thêm chút tiền, bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và có thể mua cho bản thân một món quà xem như là cách để tự thưởng cho mình.

Kim - Thủy tương sinh hỗ trợ bạn cải thiện sức khỏe nhờ tinh thần rất tốt, bạn cũng được mọi người yêu mến, nhiệt tình tương trợ khi bạn gặp khó khăn, nhờ đó mà mọi việc trong ngày hanh thông. Bạn có thể sắp xếp công việc xong sớm để về nhà nghỉ ngơi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặp vận đào hoa khi thứ Sáu này là ngày Tam Hợp ghé thăm, mang lại niềm vui cho những buổi hẹn hò của bạn. Những điều nhỏ nhoi như thế cũng đủ thắp thêm niềm hi vọng mới cho bản mệnh. Những cặp đôi có cơ hội làm mới tình cảm của mình trong thời gian này.

Thiên Tài mang tới nguồn thu phụ cho con giáp tuổi Tuất, đó tuy là một khoản nhỏ thôi nhưng bạn cũng nên trân trọng và đừng vội dùng số tiền đó cho việc tiêu xài, ăn chơi bạn nhé. Đã đến lúc bạn học hỏi thêm để có ý thức hơn trong việc sử dụng tiền bạc của mình khôn ngoan hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Nhưng bù lại, ngũ hành tương sinh nên đào hoa vượng, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu, trước khi lựa chọn bạn cứ bình tĩnh cân nhắc thêm chứ chớ nên vội vàng làm gì.

Người tuổi Hợi sẽ dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.