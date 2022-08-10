Tử vi ngày mai, đúng 14/7 âm lịch, Phật Bà hiển linh độ mệnh cho 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà vào đúng 14/7 âm lịch.

Tuổi Mão

Về phương diện công việc, đúng 14/7 âm lịch, Phật Bà độ mệnh để nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sáng tạo. Là con giáp tài năng, người tuổi Mão có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình. Chính bản lĩnh vững vàng khi đôi mặt và vượt qua khó khăn là điều giúp tuổi Tuất ghi điểm trong mắt cấp trên. Nhờ đó, cấp trên sẽ dần nhận ra năng lực tiềm tàng và sẽ trọng dụng con giáp này xứng đáng.

Con giáp may mắn này cũng vượng đường nhân duyên, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc ban đầu mới yêu.

Tử vi ngày mai, đúng 14/7 âm lịch, Phật Bà hiển linh độ mệnh cho 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Là con giáp tài năng, người tuổi Mão có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn vào đúng ngày 14/7 âm lịch. Vận trình của bạn cũng từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Vậy nên, thu nhập của bản mệnh cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Người độc thân mong muốn tìm người yêu hãy thôi tìm kiếm những tư chất bề nổi, và cũng đừng vội gạt phăng những lời đề nghị mai mối của bạn ngè, người thân. Bạn có thể gặp được nửa kia của mình trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Hãy mở rộng lòng, lắng nghe con tim. Năng lượng hạnh phúc đang phủ đầy cung tử vi của bạn, và điều gì đó hết sức đặc biệt có thể xảy ra.

Tử vi ngày mai, đúng 14/7 âm lịch, Phật Bà hiển linh độ mệnh cho 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn vào đúng ngày 14/7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy trong thời gian tới. Điều mà người tuổi Thân cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Đồng thời, bạn nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bản mệnh nỗ lực theo đuổi những điều mình muốn. Con giáp này mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình nên sẽ luôn cố gắng hết mình.

Tử vi ngày mai, đúng 14/7 âm lịch, Phật Bà hiển linh độ mệnh cho 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà - Ảnh 3
Người tuổi Thân sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (11/8), 2 con giáp sự nghiệp 'trúng quả đậm', chạm đâu cũng 'thành vàng', hút tiền không ngớt về túi

Sau ngày mai (11/8), 2 con giáp sự nghiệp 'trúng quả đậm', chạm đâu cũng 'thành vàng', hút tiền không ngớt về túi

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "trúng quả đậm", chạm đâu cũng "thành vàng", hút tiền không ngớt về túi sau ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   co giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng