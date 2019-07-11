Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tài lộc vượng phát, tuổi Hợi tình duyên nở rộ

Chuyện tình cảm có chút khó khăn. Cả hai có tranh cãi, dễ bất hòa.

Ngày mới, tuổi Tý dễ kiếm tiền, không có dấu hiệu hao hụt. Bạn nên tận dụng cơ hội này, nhận thêm nhiều dự án để tăng thu nhập.

Tình cảm khá vượng. Đôi lứa vui vẻ, vợ chồng hòa hợp, người độc thân có cơ hội với nhân duyên mới.

Ngày mới, tuổi Sửu thể hiện khá tốt trong công việc, được sếp khen ngợi, đồng nghiệp nể trọng. Dù vậy, bạn nên có sự cởi mở với đồng nghiệp hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần trong ngày mới vượng phát. Kinh doanh sinh lời, thu nhập càng tăng, bạc tiền dồi dào.

Về tình cảm, tuổi Dần nên giữ trạng thái ổn định, đừng quá nồng nhiệt. Tình cảm cần sự chắc chắn và ổn định.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Mão

Sự nghiệp của tuổi Mão trong ngày mới khá thuận lợi, tiền bạc cũng dồi dào. Không chỉ vậy, bạn còn được quý nhân phù trợ.

Về tình cảm, nếu có tranh cãi bạn nên nhịn đối phương một chút sẽ có lợi cho bạn hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày mới khá bận rộn. Bạn phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, hãy thận trọng.

Về tình cảm, tuổi Thìn cẩn thận kẻ thứ ba đang muốn chen chân vào.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Tỵ

Ngày mới cát tường với người tuổi Tỵ. Trong công việc bạn cứ cố gắng hết mình, bản thân bạn sống lương thiện cũng sẽ được nhiều người giúp đỡ.

Chuyện tiền bạc trong ngày không phải suy nghĩ, bạn có thể tiêu xài thoải mái.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Ngọ có thể gặp đồng nghiệp hay gây sự. Bạn nên giữ sự bình tĩnh, chỉ cần chú tâm làm việc của mình thật tốt.

Vận trình tình cảm ổn định, nhưng cả hai nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi nhận được trợ giúp của quý nhân trong ngày mới. Họ không chỉ giúp bạn về vật chất mà còn định hướng mục tiêu tương lai.

Trong công việc, dù gánh nhiều trách nhiệm nhưng bạn cũng nên có sự tương tác với đồng nghiệp.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Thân

Tuổi Thân cẩn thận họa mất tiền trong ngày mới. Khi tiêu xài gì bạn nên suy xét cẩn thận, việc đầu tư cũng nên cẩn trọng.

Về tình cảm, bạn đừng quá lơ là đối phương, đến lúc mất rồi lại hối không kịp.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, tránh các bệnh về đường hô hấp.

Sự nghiệp vẫn chưa khởi sắc, bạn cần phải cố gắng nhiều hơn để khẳng định mình.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Tuất

Sự nghiệp của tuổi Tuất trong ngày mới có quý nhân tương trợ, nhanh chóng đạt được thành tựu.

Nhưng tình duyên lại có chút trắc trở khi cả hai có mâu thuẫn.

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 12/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của tuổi Hợi trong ngày mới nở rộ. Những ai có cặp viên mãn hạnh phúc trong thời gian này.

Về sự nghiệp, tuổi Hợi vẫn đang làm tốt những gì được giao, hãy cố gắng hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.