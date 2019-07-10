3 nàng giáp khiến người khác gặp một lần đã phải nhớ thương một đời

Tâm linh - Tử vi 10/07/2019 05:23

Dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng 3 con giáp thu hút này đã khiến đàn ông ngày nhớ đêm mong, một lần gặp gỡ đã phải nhớ thương cả đời.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp thu hút đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phụ nữ tuổi Dậu sống có nguyên tắc riêng. Dù bề ngoài họ có nghiêm túc thế nào nhưng nội tâm vẫn rất ấm áp, duyên dáng. Tuổi Dậu thu hút người khác bởi tài ăn nói khôn khéo. Phụ nữ tuổi này sống năng động, vui tính và lạc quan.

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Tuổi Dậu là con giáp thu hút đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Bởi chứa đựng nguồn năng lực tích cực ấy mà phụ nữ tuổi Dậu gây ấn tượng với đàn ông ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ duyên dáng, từng lời nói ra đều khiến đàn ông nhớ mong, từng nụ cười cũng khiến họ khắc ghi. Không chỉ vậy, nàng giáp này còn có đôi mắt biết nói, làm lòng người đối diện xao xuyến khó phai.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão khéo léo, nhẹ nhàng và tinh tế. Tuổi Mão là con giáp thu hút bởi sự điềm đạm nhẹ nhàng, không bao giờ mất bình tĩnh. Họ giao tiếp khéo, để lại ấn tượng tốt với người khác. Từ lần đầu gặp gỡ, đàn ông đã bị nàng giáp này “bỏ bùa”, không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn mà còn vì sự dịu dàng duyên dáng của họ.

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 Tuổi Mão là con giáp thu hút bởi sự điềm đạm nhẹ nhàng, không bao giờ mất bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, phụ nữ tuổi Mão còn đem lại cho người xung quanh không khí vui vẻ. Tiếp xúc càng lâu, đàn ông càng thấy đây là người phụ nữ dễ cảm động và có nội tâm phong phú. Người phụ nữ sống tình cảm luôn gợi cho đàn ông về hình mẫu người vợ sống cho gia đình sau này.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thu hút bởi sự bản lĩnh, độc lập và có tham vọng. Họ không để ai làm chủ đời họ, tự mình kiếm tiền và có sự nghiệp riêng.

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Chính cá tính kiên cường ấy, phụ nữ tuổi Tý khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Chính cá tính kiên cường ấy, phụ nữ tuổi Tý khiến đàn ông say mê. Không chỉ thế, đây còn là con giáp điềm đạm, từ tốn, biết cư xử phải phép. Đàn ông vì sự khéo léo ấy mà dễ dàng mê đắm không thôi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, có một số con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt đối với 3 con giáp dưới đây, từ bây giờ đến cuối năm sẽ có quý nhân chiếu cố không ngừng.

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