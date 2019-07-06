3 tuần sắp tới, 3 con giáp bị lừa tình lừa tiền, xui rủi bốn phương ùa tới. Tốt nhất là họ nên cẩn thận từ bây giờ, làm gì cũng phải để ý!

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong số con giáp bị lừa đau đớn nhất trong 21 ngày tới. Trong thời gian này, bạn đừng dễ dàng tin người khác kẻo bị phản bội đau đớn, lâm vào tuyệt vọng khôn cùng.

Tuổi Thìn là một trong số con giáp bị lừa đau đớn nhất trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

3 tuần tới, tuổi Thìn sẽ mệt mỏi vì vận xui liên tục tìm đến, đến tinh thần của họ bị ảnh hưởng không ít. Dù vậy, họ nên bình tĩnh xem xét lại mọi việc, tích cực nhất có thể để giữ vững tinh thần.

Cũng trong thời gian này, tuổi Thìn dễ bị lâm vào cảnh thiếu thốn bạc tiền. Sức khỏe của họ cũng cần được lưu ý.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thích đi đây đi kia, yêu tự do. Lời khuyên cho con giáp này là nên tập trung vào công việc hơn. Hãy cố gắng nỗ lực hết mình nếu không muốn bị sếp khiển trách vì lơ là công việc.

Tuổi Ngọ còn là con giáp bị lừa dối nếu không cẩn thận trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Trong 21 ngày tới, tiền bạc của tuổi Ngọ cũng ở mức trung bình. Nhưng nếu chi tiêu quá đà, không có kế hoạch thì họ rất có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt. Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn là con giáp bị lừa dối nếu không cẩn thận trong thời gian này.

Tuổi Tuất

Thời gian 21 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ phải nếm trải cảm giác thất vọng vì bị phản bội lòng tin. Vì là con giáp bị lừa dối nên tâm trạng của họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Thời gian 21 ngày tới, người tuổi Tuất sẽ phải nếm trải cảm giác thất vọng vì bị phản bội lòng tin - Ảnh minh họa: Internet

Dù sẽ có cảm giác mệt mỏi, không còn lòng tin vào người khác nhưng tuổi Tuất cũng hãy bình tĩnh lại. Họ có thể tìm được niềm vui trong công việc để thấy thoải mái hơn. Điều này là khó tránh khỏi trong đời người, quan trọng là tuổi Tuất có thể vượt qua. Và đừng để cảm giác tiêu cực khiến tuổi Tuất mắc lỗi không đáng trong công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong 3 tháng tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp tài vận thăng tiến không ngừng Tử vi học có nói, trong 3 tháng tới đây, có 3 con giáp có vận may lội ngược dòng. Bắt đầu từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

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