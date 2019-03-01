Tử vi thứ sáu ngày 1/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần có cơ hội thăng tiến, tuổi Mão xảy ra tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 01/03/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ sáu ngày 1/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Dần có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng nên đường công danh rộng mở. Tuổi Mão xảy ra tranh cãi nhiều, đấu khẩu không có hồi kết với đồng nghiệp.

Tuổi Tý

Tý có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài. Ngày hôm nay, bạn chỉ ngồi không hưởng lợi. Quý nhân tự động mang đến tài lộc giúp bạn có được nhiều niềm vui. Đặc biệt là trong đời sống tình cảm, bạn có nhiều cơ hội tìm được một nửa. Cuộc sống hôn nhân như ý, vợ chồng không cãi vã.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ sáu ngày 1/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần có cơ hội thăng tiến, tuổi Mão xảy ra tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp - Ảnh 1
Sửu có một ngày hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay là ngày tam hợp với những người tuổi Sửu nên vận trình sáng sủa. Bạn cầu được ước thấy, mọi người xung quanh yêu mến. Những kế hoạch và mục tiêu sắp tới cũng nhanh chóng được thực hiện. Có thể nói ngày hôm nay là bàn đạp giúp bạn thành công hơn trong tương lai.

Tuổi Dần

Dần được cấp trên và đồng nghiệp mở ra cho nhiều cơ hội thăng tiến. Những dự án liên tục đổ về giúp bạn thoát khỏi áp lực ngày trước. Dần không cần phải tốn nhiều công sức cũng có được hợp đồng béo bở trong tay. Điều này giúp bạn có được lòng tin của cấp trên nhiều hơn.

Tuổi Mão

Tử vi thứ sáu ngày 1/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần có cơ hội thăng tiến, tuổi Mão xảy ra tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp - Ảnh 2
Mão xảy ra những cuộc cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

Mão vướng phải nhiều cuộc tranh cãi không đáng có với đồng nghiệp. Vì tính tình nóng nảy nên bạn nói những lời khiến người khác tổn thương. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến những mối quan hệ thân thiết xung quanh bạn. Có thể tiểu nhân sẽ lợi dụng điều này để hãm hại bạn.

Tuổi Thìn

Thìn có khả năng giải quyết công việc khá tốt. Nhờ vào sự thông minh và nhanh nhạy vốn có nên bạn dễ dàng vượt qua khó khăn. Ngày hôm nay, công việc sẽ khá nhiều nhưng bạn vẫn có thể xử lý êm đẹp. Đây là cơ hội để bạn thể hiện hết tài năng của mình.

Tuổi Tỵ

Không chỉ về đường tình duyên mà công việc của bạn cũng vô cùng suôn sẻ. Bạn đón nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ đồng nghiệp. Những kế hoạch của bạn trong ngày hôm nay vô cùng thuận lợi, được nhiều người giúp sức nên mọi sự đều như ý muốn.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ sáu ngày 1/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần có cơ hội thăng tiến, tuổi Mão xảy ra tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp - Ảnh 3
Ngọ có đường tình duyên rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có chuyện tình duyên như ý muốn. Bạn và một nửa không còn cự cãi, mâu thuẫn nhiều như trước. Ngày hôm nay là thời điểm tình yêu của bạn thăng hoa nhất. Vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau. Vì vậy mà cả hai không còn cãi vã và chỉ trích nhau nhiều.

Tuổi Mùi

Mùi có nguồn tài lộc dồi dào đổ về tiêu xài không ngớt. Bạn nên tận dụng cơ hội để kiếm thật nhiều tiền và để dành, sau này có cuộc sống tốt hơn. Ngày hôm nay tài đổ về nhiều nhưng cũng thất thoát không ít. Vì vậy hãy thắt chặt chi tiêu, đừng để bản thân vướng thêm nhiều buồn phiền.

Tuổi Thân

Đường công danh của Thân vô cùng rực rỡ. Bản mệnh nên mạnh dạn thể hiện tài năng của mình. Khả năng của bạn được nhiều người biết đến, cấp trên cân nhắc và trọng dụng. Tuy nhiên đường tài lộc lại ở mức trung bình. Vì nguồn tiền đổ về đều chảy ra nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ sáu ngày 1/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần có cơ hội thăng tiến, tuổi Mão xảy ra tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp - Ảnh 4
Dậu có sức khỏe sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của Dậu có nhiều dấu hiệu sa sút. Bạn nên tập thể dục, vận động giúp cơ thể săn chắc. Dậu nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình để không ảnh hưởng đến công việc. Đồng thời cũng giúp bạn có nhiều sức khỏe để thực hiện những dự án của bản thân mình.

Tuổi Tuất

Tình cảm của Tuất được thuận buồm xuôi gió. Cả hai có nhiều ý kiến và quan điểm chung. Nhờ vậy mà bạn có một ngày vô cùng vui vẻ, nhiều màu sắc. Người đang yêu nhau sẽ sớm về chung một nhà. Người có gia đình, vợ chồng hạnh phúc, thuận hòa.

Tuổi Hợi

Nhờ cấp trên dìu dắt nên công việc của bạn vô cùng thuận lợi. Đây là cơ hội tốt giúp bạn có nhiều thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên bạn không nên lười biếng hay kiêu ngạo. Đừng đánh mất đi giá trị bản thân cũng như những mối quan hệ xung quanh mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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