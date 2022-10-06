Tử vi thứ Sáu 7/10/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền về chật két, Tý - Thân vận đen bủa vây, tài lộc đội nón ra đi

Vận trình tình cảm cũng trở nên kém sắc. Lời nói của người ngoài cuộc ảnh hưởng ít nhiều tới hoà khí gia đình. Giữa các cặp đôi không có sự thấu hiểu và sẻ chia nên dù ở cạnh nhau lâu thì cũng khó tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, cảm xúc.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý kém chút thuận lợi. Nguồn thu nhập có dấu hiệu bị chững lại khiến cuộc sống của tuổi này trở nên chật vật, túng thiếu hơn. Có điềm báo không lành xảy đến trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tính cách tự cao tự đại, hiếu thắng và ngang bướng khiến bản mệnh sẽ gặp không ít rắc rối trong quá trình xử lý công việc.

Vận tình cảm vô cùng thăng hoa. Đào hoa vượng đem tới cho người tuổi Sửu mối nhân duyên không ngờ tới. Tình cảm vợ chồng được duy trì tốt nhờ sự nhường nhịn, cảm thông và bao dung lẫn nhau.

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Tinh thần phấn chấn giúp con giáp này có sự tập trung cao độ, nhiệt tình và làm việc hiệu quả hơn hẳn. Tuy nhiên bản mệnh không nên hài lòng với những gì ở hiện tại mà không có sự cố gắng hơn cho con đường phía trước.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra khá thuận lợi và hoàn thành xuất sắc. Bản mệnh sẽ kiếm được tiền nhưng với một điều kiện là cần phải có sự cởi mở trong tư duy. Đồng thời, bạn phải có một chút liều lĩnh và mạo hiểm trong các quyết định mới mong có những bước tiến xa trên con đường công danh bổng lộc.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh nửa kia của mình. Tuy nhiên, nếu muốn duy trì mối quan hệ được dài lâu thì cả hai phải cùng có sự cố gắng, vun đắp.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão đang trên đà đi xuống. Người tuổi này không quá quan tâm tới việc chi tiêu nên túi tiền cũng đang mỏng đi rõ rệt. Tử vi khuyên rằng bạn nên cân nhắc nhiều hơn trước khi mua sắm nếu như không muốn rơi vào tình trạng "rỗng túi" vào cuối tháng.

Ngoài ra, chuyện tình cảm "sáng nắng chiều mưa" và có dấu hiệu phai dần. Bạn luôn không ổn định được cảm xúc lại khó hiểu khó đoán nên luôn làm phiền lòng tới người bên cạnh mình. Khoảng cách giữa hai người ngày một lớn nhưng chẳng có ai nỗ lực níu giữ.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão đang trên đà đi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra thuận - khó đan xen. Dự đoán sẽ có họa tiểu nhân đeo bám đặt ra nhiều thử thách cho người tuổi này trong công việc. Thế nhưng, mọi việc đều được giải quyết một cách nhanh chóng nhờ có Quý Nhân phù trợ.

Vận trình tình cảm chưa nhận tín hiệu tích cực. Có lẽ, bạn sẽ phải đối diện với những vướng mắc không tên trong chuyện tình yêu đôi lứa. Những áp lực mà bạn đang phải gánh chịu khi không có sự sẻ chia, đồng cảm từ người ấy.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thăng trầm và khó khăn. Người tuổi này liên tục gặp khó khăn trong công việc, từ đó gây ra nhiều tình thế bất lợi cho bản thân. Chính vì vậy, bản mệnh cần phải thận trọng trong lời nói cũng như cách hành xử để tránh những sai sót ngoài ý muốn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ gặp một chút "sóng gió". Ngũ hành bất hòa cho thấy tình cảm vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt. Dù đã chung sống trong một khoảng thời gian dài nhưng người trong cuộc vẫn chưa thể tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, lý tưởng.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong hôm nay sẽ tiến triển dễ dàng. Việc biết nói lời từ chối một lời đề nghị sẽ giúp con giáp này không bị lãng phí thời gian vào những việc mình không thích nữa. Nhờ có một kế hoạch chi tiêu khoa học và hợp lý nên bạn không gặp quá nhiều khó khăn về thiếu hụt tiền nong.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm chưa được trọn vẹn. Niềm vui của tình yêu đôi lứa dần mất đi do tác động của Ngũ hành tương xung. Cùng với đó, hiểu lầm ngày một chồng chất khiến cho mối quan hệ có dấu hiệu tan vỡ cao.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối hanh thuận. Trước những sóng gió trong công việc, người tuổi này luôn giữ cho mình tâm thế vững vàng, thậm chí là không có điều gì có thể cản trở được bản mệnh chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Có thể thấy, con giáp này cũng không cần lo lắng đến vấn đề “cơm áo gạo tiền” quá nhiều nhờ thu nhập tương đối dồi dào.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ tràn ngập sự tươi mới. Quý Nhân phù trợ giúp đôi lứa yêu nhau luôn giữa sự hài hòa, êm ấm. Những mâu thuẫn dần được tháo gỡ khi cả hai nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối gian nan vất vả. Người tuổi bỏ ra nhiều công sức cũng như tâm huyết của mình trong công việc, song lại bị kẻ xấu lợi dụng và cướp công. Do đó, tử vi khuyên bản mệnh hãy nên nâng cao cảnh giác ở nơi làm việc, nhất là các mối quan hệ xã giao.

Bên cạnh đó, tình cảm của con giáp này sẽ trở nên xa cách. Có vẻ như bạn không thể giữ được bình tĩnh để có thể nói chuyện với nửa kia một cách thẳng thắn. Tốt nhất, con giáp này đừng để sự nóng nảy của mình gây ra những tổn thương sâu đậm cho người bên cạnh.

Tuổi Dậu

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra với nhiều may mắn. Đường công danh của người tuổi này đạt bước tiến đáng kể khi cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách mới. Tốt nhất là bản mệnh hãy tận dụng thời gian này để mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp chính mình.

Hôn nhân viên mãn phần nào cho con giáp này sau những áp lực trong công việc. Học cách trân trọng chính là cách để chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Vào thứ Sáu này, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra dễ dàng và thuận lợi. Nhờ có quý nhân trợ mệnh mà con giáp này xác định được mục tiêu, hướng đi rõ ràng cho bản thân. Tính chất công việc đơn giản giúp bản mệnh có thêm thời gian để phát huy thêm thế mạnh của mình.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên khá hài hòa. Bạn biết đâu là người nên trân trọng và yêu thương, đâu là người chỉ nên làm bạn. Người độc thân dễ tìm được một nửa yêu thương nhờ sự chân thành, cởi mở của mình.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Bản mệnh nhanh chóng lập được không ít công lao trong công việc, khiến cấp trên có cái nhìn khác về mình. Ngoài ra, những người đang muốn chuyển đổi công việc hay khởi nghiệp cũng có thể tận dụng thời điểm này để bắt tay vào thực hiện.

Chuyện tình cảm có điểm sáng. Bạn nên tận dụng cơ hội trước mắt để để thể hiện tình cảm và tạo ấn tượng tốt với người khác phái. Hạnh phúc ở ngay trước mắt, con giáp này nên học cách trân trọng những điều mình đang có.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.