Tử vi thứ Sáu 29/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dậu khẳng định vị thế, đường quan lộ rộng mở đón chào, Tuất - Hợi vướng phải tranh chấp với cấp trên, tài lộc sa sút

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , dưới sự nâng đỡ của Tam Hội, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí trong ngày hôm nay, bạn còn có thể triển khai những công việc quen thuộc theo hướng đi mới, đạt được hiệu suất và chất lượng cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc cố tình lờ vấn đề đi, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu có thể gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ cách xử trí vấn đề thông minh của mình. Bạn luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết các vấn đề hóc búa, giúp tập thể vượt qua khó khăn.

Người làm ở vị trí cao có thể thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, từ đó nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Trong tương lai, bạn sẽ là người chỉ đường dẫn lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa.

Tuổi Dần

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Dần có vận may về tài lộc ngay trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận một khoản thưởng nóng vì những đóng góp mới nhất của mình cho tập thể.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ nhận được nhiều đơn hàng từ phía đối tác, khách hàng. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người và có cơ hội để mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh, không biết nghe lời, nhưng chính bạn cũng không hề thời gian để lắng nghe con cái.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì vấn đề sẽ chẳng thể nào được giải quyết. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Song dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử nông nổi.

Đặc biệt, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn.

Tuổi Tỵ

Chính Quan tương trợ, người tuổi Tỵ theo con đường học hành, nghiên cứu sẽ dễ dàng gặt hái được thành tích đáng nể trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy rất tự tin khi chia sẻ mọi kiến thức mà mình đã biết cho mọi người xung quanh.

Người làm công ăn lương cũng có 1 ngày làm việc đầy hứa hẹn bởi cấp trên sẽ giao cho bạn nhiều công việc quan trọng. Cơ hội đã mở ra ngay trước mắt bạn rồi đấy, chỉ cần bạn có đủ tự tin để nắm bắt mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí, sự nóng nảy khiến bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với người khác một cách vô lý.

Đây cũng là lý do khiến bạn dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình, không thể làm việc theo cảm hứng rồi lại bỏ dở công việc giữa chừng như vậy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày hôm nay, bạn chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, vướng vào rắc rối lúc nào chẳng hay. Lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều rắc rối.

Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thiện chí với mình. Kể cả là người có quyền cao chức trọng cũng không nên nạt nộ cấp dưới của mình.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Những ai còn độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp.

Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác ham vui nhất thời khiến những người trong gia đình phải chịu tổn thương, còn chính bản thân mình lại mang tai tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết phong phú. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp và ổn định. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo. Dù bạn là người có quyền đi chăng nữa mà cách thức truyền đạt không thuyết phục thì cũng không chinh phục được lòng tin của mọi người.

Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng ngại ngần che giấu những điều mà mình chưa biết rõ.

Tuổi Hợi

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Hợi. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì quan hệ đôi bên rất dễ rơi vào bế tắc.

Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, trở thành một con người tài giỏi và bản lĩnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.