Tử vi thứ Sáu 25/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Dần chi tiêu hợp lý, có của ăn của để, Ngọ - Mùi cố chấp, quý nhân xa lánh, vận xui bủa vây

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý đang có những dấu hiệu tiến triển rất thuận lợi và nhanh chóng.

Thời điểm này, những chú Chuột nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên. Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm và mang theo nhiều cơ hội kiếm tiền cho bạn, đặc biệt là với những người làm về kinh doanh. Bạn được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng cũng bay về tới tấp. Quả là một ngày may mắn với bạn mà!

Thứ Sáu này, Thiên Ấn mang đến cho người tuổi Sửu một tinh thần làm việc hăng hái. Nhờ vậy, bạn có thể đương đầu với mọi khó khăn trong lúc này. Thậm chí bạn còn thích những vấn đề mang tính thử thách bởi những chú Trâu hiểu, thách thức sẽ giúp mình trưởng thành hơn.

Năng lực cá nhân chính là điều tạo dựng nên sự uy tín của con giáp này. Dù bạn không phải là người xuất sắc nhất nhưng bạn luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người do bản tính thật thà và có tinh thần trách nhiệm của mình.

Tuổi Dần

Có Chính Tài nâng đỡ nên người tuổi Dần trong ngày hôm nay không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bản mệnh hoàn toàn đủ ăn đủ tiêu, không thiếu thốn gì.

Một điều quan trọng nữa mà những chú Hổ cần quan tâm là các kế hoạch chi tiêu của bạn phải điều chỉnh sao cho hợp lý hơn, có tính toán hơn để tránh lãng phí. Hãy là người tiêu dùng thông thái, quản lý tài chính thông minh.

Có Chính Tài nâng đỡ nên người tuổi Dần trong ngày hôm nay không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể sẽ phải gồng mình lên để giải quyết công việc bận rộn suốt cả ngày. Tuy mệt mỏi một chút nhưng chắc chắn thành quả thu về sẽ khiến bạn rất tự hào và cảm thấy xứng đáng.

Hôm nay vận trình tình cảm của bạn có dấu hiệu ảm đạm. Người độc thân có thể bỏ lỡ cơ hội bày tỏ với người mình thích do thiếu tự tin vào bản thân nên sinh ra sự rụt rè trong giao tiếp.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Mọi chuyện có thể không đi đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước khiến con giáp này cảm thấy rất bực dọc.

Càng những thời điểm như này, bạn lại càng cần phải giữ được bình tĩnh để tiếp tục tìm cách tháo gỡ rắc rối, chỉ cần có lòng kiên trì, chẳng có việc gì không làm được. Còn nếu cứ nóng nảy, bạn có thể đắc tội tiểu nhân khiến công việc bạn đang làm càng thêm chậm tiến độ.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ hôm nay không có điều gì đáng lo ngại. Bạn tìm được cách phát triển các quan hệ xã giao, có thêm nhiều mối quan hệ mới và mở rộng nhân duyên. Điều này rất có ích đối với công việc của bạn.

Tình yêu thăng hoa, bản mệnh đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi và chẳng hề muốn xa rời người ấy quá lâu.

Công việc của người tuổi Tỵ hôm nay không có điều gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ dễ vướng vào rắc rối. Những lúc như vậy, bạn rất dễ to tiếng và nổi nóng với tất cả những người xung quanh mình dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến mọi người không muốn giao tiếp nhiều với bạn.

Thiên Quan còn nhắc nhở con giáp này nên tập trung hơn trong công việc, nếu không kẻ tiểu nhân sẽ nhân lúc bạn đang rối bời tâm trí này để cài bẫy, bản mệnh khó lòng mà thoát được.

Tuổi Mùi

Hôm nay tâm trạng của bản mệnh khá nặng nề do chịu nhiều nỗi buồn phiền nhưng không thể chia sẻ được với ai. Đôi lúc bạn quá thẳng thắn, nói năng thẳng tuột nên dễ làm mất lòng người khác.

Thêm nữa, sự cố chấp của bạn khiến cho mọi người dần xa lánh, bởi trong mắt họ, bạn chỉ cho mình là trung tâm vũ trụ, luôn cho mình là đúng mà chẳng chịu quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của những người khác.

Tuổi Thân

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thân như một lời nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình. Đừng vội vàng tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao chót vót từ người khác mà dốc hầu bao để đầu tư mù quáng, kẻo bị lừa không còn một đồng.

Đáng tiếc bản mệnh vẫn chưa có nhiều tin vui về tình cảm. Dường như tình yêu vẫn ở ngoài tầm với khiến bạn mãi chẳng thể chạm tay vào. Nhìn những cặp đôi tay trong tay ngoài kia, hạnh phúc ngập tràn giữa họ khiến bạn cũng muốn mình có được tình yêu như vậy.

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thân như một lời nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay, người tuổi Dậu có thể phát triển một cách tự tin những lĩnh vực mà mình muốn. Đừng quá lo lắng về tuổi tác của bản thân bởi chỉ cần bạn thực sự đam mê và nỗ lực thì không bao giờ là muộn. Có thể quyết định này không được nhiều người ủng hộ nhưng chỉ có chính bạn mới quyết định mình sẽ làm gì thôi.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dậu trở nên khá đào hoa trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể sẽ có nhiều đối tượng khác giới có ý định tiếp cận bạn. Còn nếu đã lập gia đình, con giáp này có một ngày yên bình bên những người thân thương nhất.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất có thể phải chịu rắc rối do cái tính tự tin thái quá của mình. Bạn là người có tinh thần dũng cảm, lúc nào cũng muốn xông lên phía trước nhưng đôi khi lại không tính toán cẩn thận nên rất dễ gặp phải trở ngại.

Nhân lúc có Chính Ấn hậu thuẫn như hôm nay, con giáp tuổi Tuất đừng bỏ qua cơ hội để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp. Sống trong môi trường tập thể, điều quan trọng là cần phải dung hòa được với mọi người.

Tuổi Hợi

Thương Quan nhập cục khiến người tuổi Hợi khó mà để tâm vào công việc của mình. Bản mệnh dễ bị phân tâm bởi những chuyện cá nhân, không còn tâm trí giải quyết công việc hay đảm đương trọng trách nào.

Tuổi Hợi cần phải chấn chỉnh lại ngay thái độ làm việc của mình đi nhé nếu không muốn những phút giây chểnh mảng thể này trở thành rào cản trên con đường rộng mà bạn đi trong tương lai.

Hôm nay, người tuổi Dậu có thể phát triển một cách tự tin những lĩnh vực mà mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.