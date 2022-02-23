Đúng ngày mai, thứ Năm 24/2/2022, trục trặc chưa được tháo gỡ, 3 con giáp ngoan cố khiến công việc trì trệ, TÀI LỘC không thu được gì

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 14:26

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ năm 24/2/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình kém sắc, tài lộc không hanh thông, rắc rối bủa vây không lối thoát.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý bắt đầu ngày mới với một vài trục trặc trong công việc vẫn chưa được tháo gỡ do ảnh hưởng của Tỷ Kiên chiếu mệnh. Bản mệnh không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác nên khó tránh sai lầm.

Không những thế, sao xấu xuất hiện khiến vận trình của con giáp này ảm đạm, không có bứt phá. Kéo theo đó, tài lộc cũng giảm sút đáng kể. Bản mệnh nên tìm cách tháo gỡ trước khi dẫn đến cục diện hao tài, tốn của.

con giap xui xeo 3
Không những thế, sao xấu xuất hiện khiến vận trình của con giáp này ảm đạm, không có bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dưới sự ảnh hưởng của Thiên Quan, hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi Mùi. Nhiều kế hoạch đổ vỡ nửa chừng khiến bạn bối rối tìm cách giải quyết, thời gian cứ thế trôi đi và con giáp xui xẻo chẳng làm được việc gì có kết quả tốt đẹp cả.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay khá dồi dào, tuy nhiên, đừng vì công việc bộn bề mà quên đi việc chăm sóc mình. Khi thấy năng lượng có phần giảm sút, tốt nhất là cho mình được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn nhé.

con giap xui xeo 2
Dưới sự ảnh hưởng của Thiên Quan, hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi có thể gặp nhiều tác động xấu trong ngày hôm nay. Đôi lứa, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn do hiểu lầm nhau không được giải quyết kịp thời. Có thể sẽ có kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ của 2 người. Bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Chẳng những vậy, Kiếp Tài chiếu mệnh trong thứ 5 này, điều đó có nghĩa là tuổi Hợi dễ gặp họa phá tài, không đâu tự dưng mất tiền. Bản mệnh nên cân nhắc lại những quyết định liên quan đến vấn đề tài chính trong hôm nay.

con giap xui xeo 1
Kiếp Tài chiếu mệnh trong thứ 5 này, điều đó có nghĩa là tuổi Hợi dễ gặp họa phá tài, không đâu tự dưng mất tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/2/2022, Trời xanh có áng mây VÀNG, PHÚC như ĐÔNG HẢI, 3 con giáp đón vận trình cực VƯỢNG, TÀI LỘC song hành, ái tình viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/2/2022, Trời xanh có áng mây VÀNG, PHÚC như ĐÔNG HẢI, 3 con giáp đón vận trình cực VƯỢNG, TÀI LỘC song hành, ái tình viên mãn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 24/2/2022, PHÚC như ĐÔNG HẢI, 3 con giáp may mắn đón vận trình cực đẹp, sự nghiệp hay tình duyên đều phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi thứ Năm con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để