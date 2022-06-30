Tử vi Thứ Sáu 1/7/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi may mắn đủ đường, vạn sự thuận lợi, Mão - Thân vận trình sa sút, làm một mất mười

Kiếp Tài chỉ ra rằng con giáp tuổi Tý có thể gặp rắc rối liên quan đến nghi ngờ, mâu thuẫn trong công việc. Nếu bạn chưa có tâm trạng cho một tuần mới đầy hứng khởi thì cũng chẳng ai có thể trách bạn vì điều đó. Bạn cần đến những khoảng lặng riêng tư để tinh thần thư thái hơn, cho phép mình được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy tình cảm của con giáp tuổi Tý sẽ được nâng lên một nấc thang mới ngày hôm nay. Do đó, bạn hãy cho người ấy một cơ hội, và điều này cũng hoàn toàn tốt cho bạn. Khi bạn dồn tâm huyết của mình cho việc vun xới tình cảm thì bạn cũng sẽ nhận được quả ngọt mà thôi.

Tuy nhiên, bản mệnh thể hiện mình là một người quan tâm đến vấn đề sức khỏe , nhưng dường như bạn chỉ nói mà không làm, bởi vì những hành động của bạn thực sự thiếu chính xác. Chính vì vậy, bạn nên có một kế hoạch khoa học và bài bản hơn nếu bạn muốn cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân.

Thiên Tài tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu thêm phần rực rỡ trong ngày mai. Có thể việc mở rộng kinh doanh, khai thác những lĩnh vực mới để thử thách thêm bản thân và gia tăng thu nhập cho mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Chính Tài tạo nên cơ hội để bản mệnh gia tăng tài sản, tài lộc cũng sẽ có cơ hội gia tăng khi bạn khai thác khả năng của mình đúng cách. Thậm chí, con giáp may mắn này chỉ cần hỗ trợ ai đó việc gì thôi bạn cũng có thể kiếm tiền rồi. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội nhìn lại quãng đường đã qua để biết rằng bản thân cần nỗ lực vào việc thực hiện điều gì để hỗ trợ cho bản thân trong đoạn đường sắp tới.

Bên cạnh đó, Tam Hợp mang cơ hội xích lại gần nhau hơn đối với những con giáp tuổi Dần bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Hai người chia sẻ nhiều sở thích và đam mê chung và cảm thấy rất gắn kết. Nhiều cặp đôi có thể nhận tin vui bầu bí trong thời gian này.

Tuổi Mão

Thương Quan khiến cho công việc của con giáp tuổi Mão có thể bị đình trệ vô thời hạn. Nếu bạn cứ ngồi đó chờ đợi thì sẽ chẳng có ai giúp bạn đâu, bạn nên là người tự tìm ra giải pháp để cứu lấy mình lúc này. Ngũ hành xung khắc cho thấy một số quan điểm bất đồng khiến bản mệnh đi vào chỗ bế tắc.

Mộc khí vượng dự báo tình cảm của bản mệnh có thể bị lao đao, khó kiểm soát được tình hình khi bạn không giữ vững được tinh thần, bị cảm xúc điều khiển. Bạn nên biết lắng nghe đối phương để hiểu và thông cảm cho những hành động của họ.

Thương Quan khiến cho công việc của con giáp tuổi Mão có thể bị đình trệ vô thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày hôm nay khiến cho con giáp tuổi Thìn hồ nghi về năng lực của chính bạn, cũng như những công việc mà bạn đang làm. Thay vì rơi vào cảm giác bối rối, lúng túng, hãy cố gắng làm chủ chính mình và tự tin với những gì mà bạn có, điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.

Một ngày khá nhiều những vấn đề đau đầu do Kiếp Tài đưa tới khiến cho con giáp tuổi Thìn phải trăn trở suy nghĩ trong đời sống gia đình. Điều quan trọng chính là có sự chủ động và vững vàng khi giải quyết tình huống, thay vì để bản thân mình rơi vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn và không biết phải giải quyết sao cho hiệu quả.

Tuổi Tỵ

Trong hôm nay, người tuổi Tỵ không nên bao đồng, quá quan tâm tới chuyện người khác. Kể cả khi bạn có nhận ra rằng mối quan hệ của một người nào đó đang không ổn chút nào thì cũng đừng lên tiếng nhận xét. Hãy để cho họ tự đánh giá và có được giải pháp cho vấn đề của họ thì hơn, nếu không bạn có thể rước rắc rối vào mình đấy.

Thiên Quan xuất hiện để cho con giáp tuổi Tỵ nhận ra rằng có sai sót cũng là chuyện thường tình. Cách tiếp cận tốt nhất cho vấn đề của bạn ngày hôm nay chính là hãy nỗ lực tập trung vào chúng và tìm hướng giải quyết.

Tuổi Ngọ

Tam Hội dự báo cuộc hội ngộ với một người bạn cũ nào đó sẽ đem lại cho người tuổi Ngọ tâm trạng vô cùng vui vẻ, hào hứng. Đây là ngày để bạn xây dựng các mối quan hệ, thắt chặt những sợi dây liên hệ vốn có, trước khi mở rộng các tương tác của chính mình ngày hôm nay.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của Chính Ấn, những suy nghĩ chủ động và tích cực chính là chìa khóa thành công của người tuổi Ngọ. Thế nên đây là ngày mà bạn cần phải nỗ lực để có thể khẳng định được bản thân mình bằng những hành động quyết đoán, tự tin nhất.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ dễ dàng có cơ hội trúng thưởng trong ngày này. Đồng thời, con giáp này rủng rỉnh tiền tiêu, thu về nhiều khoản phụ thu từ việc làm thêm hoặc khoản đầu tư trước đây. Khi có thêm tiền thì nên để dành tiết kiệm thêm, chớ vội mua sắm để thỏa mãn sở thích của mình bạn nhé.

Thời gian tới sẽ mang tới cơ hội về một tình yêu mới cho con giáp tuổi Mùi độc thân, nhân duyên thêm phần rực rỡ khi có người đón đưa, hẹn hò giúp cuộc sống của bạn vui tươi hơn. Những ai đã có đôi có cặp hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn riêng tư lãng mạn sau một thời gian dài.

Người tuổi Mùi sẽ dễ dàng có cơ hội trúng thưởng trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan được xem là hung thần, điềm báo có tai họa ghé thăm người tuổi Thân, thậm chí sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều gì đó mà bạn không hề làm, hoặc chưa từng xảy ra, liên quan đến mối quan hệ nào đó nơi gia đình hoặc công sở. Đừng để những cảm giác day dứt, trăn trở khiến cho bạn có một ngày mất vui nhé.

Chưa kể, mối quan hệ giữa con giáp tuổi Thân và một người nào đó sẽ trở nên căng thẳng hơn, "sức nóng" giữa bạn và người đó sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng kiểm soát điều này, thông qua việc hành xử một cách bản lĩnh và điềm đạm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có cơ hội xóa nhòa khoảng cách với người mà bạn thích thầm từ bao lâu nay, được trò chuyện với người ấy nhiều hơn cũng là lúc bạn cân nhắc lại tình cảm của mình. Hôm nay cũng là ngày lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò nữa đấy.

Ngoài ra, con giáp này có thể đã trải qua một giai đoạn không lấy gì làm dễ dàng với tác động của Thiên Quan, dù bạn có thực sự cảm nhận được điều đó hay không. Đây sẽ là một ngày mà bạn cảm thấy việc đưa ra một quyết định nào đó không đơn giản chút nào, và vì thế bạn sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ khá nhiều đấy.

Tuổi Tuất

Thực Thần xuất hiện mang tới phúc lộc dồi dào, nếu con giáp tuổi Tuất có bất cứ niềm đam mê nào muốn theo đuổi thì ngày hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để xắn tay áo lên và hiện thực hóa chúng. Bạn hãy gạt bỏ những gì không quan trọng, không cần thiết để dành thời gian tập trung cho những giá trị tích cực mà bạn đam mê.

Thổ khí vượng cũng là lúc bản mệnh nên sắp xếp công việc sớm ổn thỏa để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hãy để những việc quan trọng sang thời điểm khác, bạn không nên quyết định gì lúc tâm trí đang rối bời còn cơ thể thì đang đình công đâu nhé.

Tuổi Hợi

Thiên Quan điềm báo những gì diễn ra ngày hôm nay dường như không đúng ý của người tuổi Hợi một chút nào, nhất là khi các chi tiết nhỏ nhặt làm cho bạn không khỏi đau đầu. Tuy nhiên nếu bạn nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn thì những rắc rối này cũng sẽ sớm đi qua mà thôi. Do đó, bạn hãy cố gắng để đừng quá tập trung vào những tiểu tiết nhé.

Ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng xung quanh vấn đề tài chính ngày hôm nay. Bạn có thể mong muốn mua sắm, chiều chuộng bản thân một chút, nhưng nên giới hạn mức độ chi tiêu cho phù hợp, chớ phung phí rồi hối hận nhé.

Thiên Quan điềm báo những gì diễn ra ngày hôm nay dường như không đúng ý của người tuổi Hợi một chút nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.