Đúng 10 ngày tới (1/7-10/7), thầy tử vi khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp trúng giải đặc biệt, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 20:58

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng giải đặc biệt, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục trong 10 ngày tới.

Tuổi Ngọ 

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều may mắn trong 10 ngày tới. Dù bạn làm trong lĩnh vực nào thì thành tích mà bạn đạt được cũng đều rất ấn tượng. Con giáp may mắn này cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Những mối đầu tư kinh doanh của bạn sẽ mang về những khoản lợi ích không hề nhỏ. Chưa kể cơ hội phát tài phát lộc hiếm có đã xuất hiện trước mắt bạn rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay nắm bắt.

Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, mối quan hệ giữa hai bạn ngày càng nồng nàn thắm thiết. Những lời tâm sự chia sẻ đã kéo gần khoảng cách của hai bạn lại với nhau. Cùng lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm cho nhau, tình cảm vì thế mà ngày càng bền vững.

Đúng 10 ngày tới (1/7-10/7), thầy tử vi khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp trúng giải đặc biệt, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều may mắn trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 10 ngày nữa, người tuổi Thìn sẽ đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ. Đây có thể là khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn, hoặc bạn có cơ may trúng thưởng, phát tài nhanh chóng, cũng có thể là bạn được cho tặng tiền bạc chẳng hạn. Năng lực được khẳng định cộng thêm tinh thần trách nhiệm cao của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Cơ hội được cất nhắc lên một vị trí thích hợp hơn sẽ không còn xa nữa đâu.

Bên cạnh đó, vận đào hoa phơi phới đang chào đón bạn, nhất là với những người độc thân. Bạn có hội gặp gỡ tìm hiểu những đối tượng phù hợp, chỉ cần mở lòng mình, thì sớm muộn bạn cũng sẽ có người chung đôi sánh bước nhanh thôi.

Đúng 10 ngày tới (1/7-10/7), thầy tử vi khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp trúng giải đặc biệt, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Đúng 10 ngày nữa, người tuổi Thìn sẽ đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyện tiền bạc đối với tuổi Hợi dần khởi sắc. Người làm công ăn lương có thời gian an nhàn, được hưởng lộc ăn uống. Áp lực công việc của tuổi Hợi cũng giảm xuống giúp con giáp này có thời gian nghỉ ngơi. Người làm ăn buôn bán cũng thu về nhiều tài lộc, có thể mở rộng quy mô kinh doanh.

Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít mâu thuẫn, bất đồng và luôn cảm thấy mình được đối phương tôn trọng. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. 

Đúng 10 ngày tới (1/7-10/7), thầy tử vi khẳng định 'chắc nịch' 3 con giáp trúng giải đặc biệt, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Chuyện tiền bạc đối với tuổi Hợi dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 30/6/2022, Thần Tài xua đuổi tà khí, những con giáp 'đụng trúng rương vàng', giàu có khó ai bì, dễ tích phước lớn

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 30/6/2022, Thần Tài xua đuổi tà khí, những con giáp 'đụng trúng rương vàng', giàu có khó ai bì, dễ tích phước lớn

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đụng trúng rương vàng", giàu có khó ai bì, dễ tích phước lớn vào đúng 0h ngày 30/6.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026