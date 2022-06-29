Kể từ ngày 30/6/2022, Thần Tài điểm sổ vàng, TOP 3 con giáp 'tiền đổ về tay', sự nghiệp phát đạt, thăng tiến nhanh chóng, của cải ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền đổ về tay", sự nghiệp phát đạt, thăng tiến nhanh chóng, của cải ngập nhà kể từ ngày 30/6/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được Chính Ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn. Nhờ có những sáng kiến của con giáp này mà công việc của tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ. Nói chung là con giáp may mắn này sẽ có những bước tiến triển kha khả quan trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, Tam Hội giúp tăng cơ hội gặp quý nhân của người tuổi Mão sau ngày 30/6. Công việc của bạn đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy bạn có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý.

Kể từ ngày 30/6/2022, Thần Tài điểm sổ vàng, TOP 3 con giáp 'tiền đổ về tay', sự nghiệp phát đạt, thăng tiến nhanh chóng, của cải ngập nhà - Ảnh 1
Người tuổi Mão được Chính Ấn chiếu mệnh nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Tỵ sẽ được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Về vận trình tình cảm, người tuổi này nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng khắt khe với mọi người quá nhé.

Kể từ ngày 30/6/2022, Thần Tài điểm sổ vàng, TOP 3 con giáp 'tiền đổ về tay', sự nghiệp phát đạt, thăng tiến nhanh chóng, của cải ngập nhà - Ảnh 2
Nhờ sự ảnh hưởng từ mối quan hệ Tam Hợp nên người tuổi Tỵ sẽ được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thần Tài sẽ tạo cơ hội cho người tuổi Thân theo nghiệp kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay. Con giáp này nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng và ghi nhận nỗ lực của bản mệnh, nhờ thế mà nguồn thu ngày càng dồi dào hơn. Với người làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu bạn rụt rè và không dám dấn bước thì chẳng những khiến cho cơ hội tài lộc tiêu tan mà còn đánh mất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, thời gian tới, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của những người thân của mình rõ ràng hơn, những nghi ngại trong lòng bạn nhờ thế mà cũng được giải tỏa. Bạn cũng nên học cách đáp lại tình cảm của họ nhé vì những gì mọi người dành cho bạn thực sự đáng quý.

Kể từ ngày 30/6/2022, Thần Tài điểm sổ vàng, TOP 3 con giáp 'tiền đổ về tay', sự nghiệp phát đạt, thăng tiến nhanh chóng, của cải ngập nhà - Ảnh 3
Thần Tài sẽ tạo cơ hội cho người tuổi Thân theo nghiệp kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Sau ngày 1/6 âm lịch, vượt mọi chông gai, 3 con giáp hưởng trọn lộc Quan Âm, tiền vàng sung túc như trúng giải đặc biệt, giàu có không ngờ tới

Sau ngày 1/6 âm lịch, vượt mọi chông gai, 3 con giáp hưởng trọn lộc Quan Âm, tiền vàng sung túc như trúng giải đặc biệt, giàu có không ngờ tới

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hưởng trọn lộc Quan Âm, tiền vàng sung túc như trúng giải đặc biệt, giàu có không ngờ tới sau ngày 1/6 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 31 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026