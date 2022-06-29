Đúng 12h ngày 30/6/2022, Bồ Tát hộ mệnh, Ngọc Hoàng ban phúc, những con giáp 'vừa giỏi vừa giàu', công việc phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc song toàn

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 12:20

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "vừa giỏi vừa giàu", công việc phất lên "như diều gặp gió", phúc lộc song toàn vào đúng 12h ngày 30/6.

Tuổi Dần

Nhờ có Bồ Tát che chở, cát thần sẽ giúp cho công việc của con giáp may mắn này sẽ tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băng không gặp phải vật cản gì. Người tuổi Dần cũng sẽ không cần bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành công việc đúng như mong đợi. Nhìn chung thuận lợi đường công danh, được quý nhân trợ sức trên nhiều phương diện. 

Tình duyên của bản mệnh khá hài hòa trong ngày ngũ hành tương sinh. Người ấy là chỗ dựa vững vàng cho bản mệnh trong cuộc sống, yêu thương và tin tưởng bản mệnh bằng bất cứ giá nào. Đây là nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn lao với con giáp này.

Đúng 12h ngày 30/6/2022, Bồ Tát hộ mệnh, Ngọc Hoàng ban phúc, những con giáp 'vừa giỏi vừa giàu', công việc phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc song toàn - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Dần sẽ tiến triển trôi chảy vô cùng, mọi thứ đang tiến băng băn  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 12h ngày 30/6/2022, Chính Ấn xuất hiện trao cơ hội cho người tuổi Thìn có cơ hội phát huy năng lực của bản thân. Thời gian qua bạn vẫn luôn hoàn toàn tập trung vào công việc của mình nên vừa có thêm kiến thức lại gia tăng sự tự tin cho bản thân. Bạn cũng nên tăng cường phát triển mối quan hệ với đồng nghiệp để công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Đặc biệt, người kinh doanh Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu.

May mắn là ngày này sức khỏe ổn định, bản mệnh không cần quá lưu tâm, thế nhưng điều đó không có nghĩa là được phép chủ quan.

Đúng 12h ngày 30/6/2022, Bồ Tát hộ mệnh, Ngọc Hoàng ban phúc, những con giáp 'vừa giỏi vừa giàu', công việc phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc song toàn - Ảnh 2
Chính Ấn xuất hiện trao cơ hội cho người tuổi Thìn có cơ hội phát huy năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ theo nghiệp kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay vào đúng 12h ngày 30/6. Con giáp này nhận được những đơn hàng lớn, khách hàng tin tưởng và ghi nhận nỗ lực của bản mệnh, nhờ thế mà nguồn thu ngày càng dồi dào hơn, giải quyết được kha khá khó khăn trước đó. 

Hỏa sinh Thổ nên chuyện tình cảm của bạn tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Người độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu từ người đang để ý bạn.

Đúng 12h ngày 30/6/2022, Bồ Tát hộ mệnh, Ngọc Hoàng ban phúc, những con giáp 'vừa giỏi vừa giàu', công việc phất lên 'như diều gặp gió', phúc lộc song toàn - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ theo nghiệp kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, tiền bạc đổ về tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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