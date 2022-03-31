Tử vi thứ Sáu 1/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ chinh phục lòng người, túi tiền rủng rỉnh, Dần - Mùi xuất hiện điềm báo xấu trong sự nghiệp

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn xảy ra vào ngày hôm nay. Bạn chớ bất cẩn khi bắt tay vào công việc, cũng như đừng tin người quá dễ dàng.

Tỷ Kiên như đem lại cho bạn thêm sức mạnh, để bạn luôn chắc chắn, kiên định với hướng đi của mình. Tuy nhiên, điều bạn cần làm bây giờ là mở rộng các mối quan hệ, đừng cô lập bản thân với mọi người xung quanh.

Hôm nay người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể khẳng định được giá trị của bản thân và đưa cả tập thể đi tới thành công.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Tuổi Dần

Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần sẽ gặp đủ loại khó khăn trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Những việc tưởng như thành công bất ngờ gặp thất bại, bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Đáng tiếc, tình cảm của con giáp này và người nhà cũng không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng hành động dưới sự chi phối của cảm xúc, khiến nửa kia tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão hay coi thường ý kiến của người khác, thậm chí sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm bất đồng với mình. Hành động này dễ dàng gây ảnh hưởng đế các mối quan hệ của bạn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì lo lắng mình sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, chính bạn lại thường thiếu tự tin, hoang mang, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định. Hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia luôn khiến bạn bạn cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Tuổi Tỵ

Chính Tài nâng đỡ, túi tiền của người tuổi Tỵ rất rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Nhờ đã chăm chỉ, cố gắng suốt thời gian vừa qua, bạn sẽ nhận được mức tiền lương, tiền thưởng xứng đáng, thậm chí vượt quá kì vọng.

Kể cả khi không được thưởng, nếu biết chi tiêu tiết kiệm, không vung tiền cho những món hàng không cần thiết, bạn vẫn có thể nhanh chóng tích lũy được một khoản kha khá, đủ để đầu tư vào những lĩnh vực to lớn, trọng đại hơn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác và dễ dàng đến với một ai đó. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về đối phương.

Thiên Tài mang tới vận may cho những ai đang có nghề tay trái. Bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại ích lợi không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Hãy giữ quan hệ với đối phương.

Tuổi Mùi

Thiên Quan xuất hiện là điềm báo xấu trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Có thể bạn sẽ gặp phải khó khăn liên tiếp trong ngày hôm nay do có kẻ tiểu nhân ngáng trở. Hãy cẩn thận trong từng việc mình làm, cũng như chớ tin theo lời người khác.

Đồng thời, bạn cũng nên tránh va chạm với người có quyền cao chức trọng. Hoặc khi giao tiếp với những đối tượng đó, bạn nên chú ý cách hành xử, nói năng của mình, tránh vô tình đắc tội với đối phương, gây tác động xấu tới sự nghiệp.

Tuổi Thân

Tam Hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ và được tiếp xúc với quý nhân.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy và nhạy cảm. Bạn thường không suy nghĩ kĩ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình.

Ngoài ra, Bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, đến khi phải chạy chữa thì đã muộn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có rắc rối đến đâu, hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực nhé.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, sự dửng dưng sẽ đôi bên càng lúc càng trở nên xa cách. Nếu còn trân trọng đối phương thì hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải nhé.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và chú tâm lắng nghe ý kiến của người ấy, bất kể việc lớn nhỏ trong gia đình.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài cho thấy bạn có thể bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp nơi công sở. Bạn cần đề phòng những kẻ nịnh bợ, vào hòa với mình, bởi họ có thể đang dần dần dẫn bạn vào bẫy đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.