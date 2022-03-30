Đúng ngày mai, thứ Năm 31/3/2022, CHƯỚNG KHÍ bao vây, 3 con giáp bị sao xấu bít cửa kiếm tiền, đường TÀI LỘC khó lòng hanh thông, tâm trạng chạm đáy thất vọng

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 16:34

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Năm 31/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sao xấu chiếu mệnh, muốn thành công cũng khó.

Tuổi Mão

Thứ 5 này, Thương Quan giáng mệnh cản trở rất nhiều tới công việc của người tuổi Mão. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Bản mệnh cần xem lại thái độ làm việc của mình, bạn có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người.

Hôm nay, con giáp này nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn không có ác ý, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gay gắt, động đến lòng tự trọng của người mình thương.

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Thứ 5 này, Thương Quan giáng mệnh cản trở rất nhiều tới công việc của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tuất những nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc, bạn không thể có bất cứ sự lơ là hay chủ quan nào lúc này. Vốn dĩ sự nghiệp của bản mệnh đang đạt được những bước tiến mới rất khả quan, song vì kẻ tiểu nhân mà có thể bị đổ sụp bất cứ lúc nào rất đáng tiếc.

Lời khuyên dành cho con giáp xui xẻo là cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin tưởng lầm người, kết giao kẻ xấu bụng lúc nào không hay. Việc của mình nên chú tâm tập trung nhiều hơn, đừng lo chuyện bao đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu tung tin đồn nhảm, làm hại đến bản thân mình.

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Thiên Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tuất những nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Hợi gặp không ít sóng gió. Bao nhiêu chuyện cùng đổ xuống đầu khiến cho con giáp này trở tay không kịp. Càng những lúc như vậy bạn càng cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Trong các mối quan hệ xã giao bạn cần cư xử khéo léo của mình thì mới có thể duy trì ở mức độ hài hòa, tránh họa thị phi.

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Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Hợi gặp không ít sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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