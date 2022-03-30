Đúng ngày mai, thứ Năm 31/3/2022, CHƯỚNG KHÍ bao vây, 3 con giáp bị sao xấu bít cửa kiếm tiền, đường TÀI LỘC khó lòng hanh thông, tâm trạng chạm đáy thất vọng

Tuổi Mão

Thứ 5 này, Thương Quan giáng mệnh cản trở rất nhiều tới công việc của người tuổi Mão. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Bản mệnh cần xem lại thái độ làm việc của mình, bạn có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người.

Hôm nay, con giáp này nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn không có ác ý, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gay gắt, động đến lòng tự trọng của người mình thương.