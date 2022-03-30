Đúng ngày mai, thứ Năm 31/3/2022, CHƯỚNG KHÍ bao vây, 3 con giáp bị sao xấu bít cửa kiếm tiền, đường TÀI LỘC khó lòng hanh thông, tâm trạng chạm đáy thất vọng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Năm 31/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sao xấu chiếu mệnh, muốn thành công cũng khó.
- Tử vi thứ Năm 31/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi có điềm báo nhiều tin vui, công danh thêm phần suôn sẻ, Mão - Tuất nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc
- Đúng ngày mai, thứ Tư 30/3/2022, kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ'
Tuổi Mão
Thứ 5 này, Thương Quan giáng mệnh cản trở rất nhiều tới công việc của người tuổi Mão. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Bản mệnh cần xem lại thái độ làm việc của mình, bạn có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người.
Hôm nay, con giáp này nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn không có ác ý, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gay gắt, động đến lòng tự trọng của người mình thương.
Tuổi Tuất
Thiên Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tuất những nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc, bạn không thể có bất cứ sự lơ là hay chủ quan nào lúc này. Vốn dĩ sự nghiệp của bản mệnh đang đạt được những bước tiến mới rất khả quan, song vì kẻ tiểu nhân mà có thể bị đổ sụp bất cứ lúc nào rất đáng tiếc.
Lời khuyên dành cho con giáp xui xẻo là cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin tưởng lầm người, kết giao kẻ xấu bụng lúc nào không hay. Việc của mình nên chú tâm tập trung nhiều hơn, đừng lo chuyện bao đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu tung tin đồn nhảm, làm hại đến bản thân mình.
Tuổi Hợi
Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Hợi gặp không ít sóng gió. Bao nhiêu chuyện cùng đổ xuống đầu khiến cho con giáp này trở tay không kịp. Càng những lúc như vậy bạn càng cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Trong các mối quan hệ xã giao bạn cần cư xử khéo léo của mình thì mới có thể duy trì ở mức độ hài hòa, tránh họa thị phi.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.