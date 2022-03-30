Tiếng lành đồn xa, VẬN MAY nối gót theo về, đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, cuộc sống khởi sắc, đầu tư ở đâu thắng lớn ở đó

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 22:50

Đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 3 con giáp may mắn chơi lớn đầu tư, giành ngay cơ may tài lộc ngập trời.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Họ trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín.

Đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Con giáp này nhận được cơ hội trong công việc. Chớp lấy cơ hội của bản thân, người tuổi này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

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Đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Hợi thường nhân hậu, hòa nhã. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi này sống có trách nhiệm và giàu nghị lực. Con giáp này không chỉ sở hữu chỉ số IQ cao mà còn có chỉ số EQ cũng rất cao.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Sự nhanh nhạy giúp Hợi tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ.

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Người làm kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

Ngày 10/3 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công.

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Ngày 10/3 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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