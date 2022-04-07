Tử vi thứ NĂM ngày 7/4/2022 của 12 con giáp: Con giáp nào cẩn thận TIỀN MẤT TẬT MANG?

Thương Quan cho thấy người tuổi Tý có thể vướng phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Bản mệnh chớ vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào hoặc từ bỏ việc mình đang làm.

Thủy sinh Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà đôi bên tránh được những hiểu lầm đáng tiếc.

Thương Quan cho thấy người tuổi Tý có thể vướng phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Một số người cần phải có kỷ luật hơn khi làm việc. Bạn không thể làm mọi việc theo cảm hứng nhất thời của mình, thích thì làm không thích thì bỏ dở. Một khi đã làm việc trong tập thể thì bạn phải tuân theo những nguyên tắc của tập thể.

Tuổi Sửu ngày 7/4/2022

Xem tử vi hôm nay 7/4/2022 của 12 con giáp, được cục diện Sửu Dậu Bán Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Sửu trở nên hanh thông suôn sẻ hơn hẳn so với thời gian trước đó. Những thành quả mà bạn thu nhận được hoàn toàn xứng đáng với bao công sức mà bạn đã bỏ ra.

May mắn còn tìm đến với con giáp này khi Thiên Tài xuất hiện. Cát thần chủ về tiền bạc này báo hiệu một khoản thu nhập từ nghề tay trái không hề nhỏ sẽ lấp đầy túi bạn trong ngày hôm nay. Hãy tiếp tục sử dụng chúng để tái đầu tư vào những dự án hứa hẹn trong tương lai.

Người độc thân còn có thể đón tin vui tình cảm trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim này nữa. Có vẻ như bạn sẽ gặp gỡ được một nửa phù hợp với mình qua những lời giới thiệu mai mối của bạn bè người thân đó. Hãy chuẩn bị tinh thần đón hỷ tín đang tới nhé.

Tuổi Dần ngày 7/4/2022

Tình hình đường tình duyên của tuổi Dần không được tốt cho lắm. Bạn khá cố chấp và không chịu hiểu cảm xúc của đối phương. Mâu thuẫn gia tăng khi đôi bên đều không hài lòng về nhau và không chịu bày tỏ quan điểm của bản thân cho đối phương hiểu.

Tình hình đường tình duyên của tuổi Dần không được tốt cho lắm.

Hôm nay là ngày không tốt của tuổi Dần, con giáp này có thể nói ra những lời khiến cho những người thân xung quanh bị tổn thương. Nếu bạn không nhanh chóng sửa đổi và khắc phục những sai lầm của mình thì có thể khiến cho mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn và bạn sẽ đánh mất đi những người quan trọng của đời mình.

Ngày thứ năm, tuổi Dần có suy nghĩ không muốn cố gắng hay làm bất cứ công việc gì. Chính vì thế có thể bạn sẽ mắc sai sót không đáng có và bị cấp trên phê bình, khiển trách vì không làm đúng chức trách của mình.

Tuổi Mão ngày 7/4/2022

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn ở bên tạo ra thời cơ thích hợp để bạn bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời thấy con đường tương lai rộng mở hơn.

Tử vi đông phương dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Tuổi Thìn ngày 7/4/2022

Xem tử vi hàng ngày 7/2/2022, có Lục Hợp trợ mệnh, công việc của người Thìn dần có những bước tiến mới khá tích cực. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến cho con giáp này không ít cơ hội tốt đẹp.

Lại thêm Chính Tài ghé thăm, vận tài lộc của bản mệnh tăng tiến không ngừng. Dù là người làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh, tiền bạc cũng cứ liên tục đổ về túi bạn. Bạn hãy sử dụng số tiền mình kiếm được vào những mục đích phù hợp, đừng tiêu xài hoang phí nữa.

Sức khỏe của con giáp này cũng được cải thiện đáng kể trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Đó một phần là nhờ vào chế độ ăn uống, tập luyện chăm chỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Tuổi Tỵ ngày 7/4/2022

Tuổi Tỵ muốn cải thiện thu nhập của mình nhưng tiếc là bạn đang chọn sai đường sai hướng. Kiếp Tài xuất hiện cho thấy bản mệnh đang tin lầm người và dễ bị lừa tiền bạc.

Chuyện đầu tư kinh doanh đòi hỏi có cả kiến thức và kinh nghiệm, cần có sự nhạy bén với thời cuộc chứ chẳng hề dễ ăn. Con giáp này đang tự đề cao bản thân thì không khác gì ném tiền qua cửa sổ trong thời điểm khó khăn này.

Tuổi Tỵ muốn cải thiện thu nhập của mình nhưng tiếc là bạn đang chọn sai đường sai hướng. Ảnh minh họa: Internet

Mộc dưỡng Hỏa, điều này cho thấy bên bạn luôn có hậu phương vững chắc. Người ấy đưa tay che chở, bao bọc bạn sau những thất bại, giúp bạn lấy lại tinh thần, không quá sa sút vì thất bại lần này nữa. Vì thế bạn phải biết trân trọng mối tình này nhé.

Tuổi Ngọ ngày 7/4/2022

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Cho dù công việc được giao có khó khăn, thử thách đến mấy, bản mệnh vẫn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện.

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng, đừng biến mình thành người "múa rìu qua mắt thợ".

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó trong lần gặp gỡ đầu tiên hoặc khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Mùi ngày 7/4/2022

Xem tử vi phương Đông, có Thiên Tài trợ mệnh, vận tài lộc của người tuổi Mùi có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Bạn nhận được một khoản tiền không hề nhỏ từ nghề tay trái, hoặc cũng có thể thu về được một khoản nợ khó đòi từ trước.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình cũng thuận hòa yên ấm hơn trong ngày Ngũ hành Thổ sinh Kim này. Đôi bên đã cùng ngồi lại để cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn, từ đó mới nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.

Người độc thân nhờ đào hoa vượng mà có thể nhận được tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Bạn nhận được lời tỏ tình từ chính người mà bạn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Hai người có thể nên duyên đôi lứa từ lúc này.

Tuổi Thân ngày 7/4/2022

Trong công việc những vấn đề chưa được giải quyết cứ tồn đọng lại từ ngày này qua ngày khác khiến cho tuổi Thân luôn loay hoay trong những mối bòng bong do mình gây ra. Chính vì thế trong ngày thứ năm này hãy ngồi tổng hợp lại và tìm ra cách giải quyết cho chúng nhé.

Đối phương không thể hiểu được lý do tại sao con giáp này cảm thấy buồn chán, bực bội, không tìm thấy niềm vui. Vì thế hai bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và có những tranh cãi gay gắt với nhau. Do đó bạn cũng cần phải chia sẻ, tâm sự nhiều hơn, đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng.

Tỷ Kiên có thể sẽ cho bạn thêm nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo để phát triển sự nghiệp của mình. Dựa vào chính bản thân chứ không phải nhờ cậy vào bất cứ ai, bạn sẵn sàng để chiến đấu. Hãy chuẩn bị tốt tinh thần để đón chào tuần mới nhé.

Tuổi Dậu ngày 7/4/2022

Kiếp Tài là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Bạn có phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Hãy giữ bình tĩnh để có thể tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất.

Bạn cũng cần phải lý trí hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu có thể, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc.

Kiếp Tài là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Kim khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi.

Tuổi Tuất ngày 7/4/2022

Xem Lịch âm dương, có quý nhân Tam Hội giúp sức, vận trình của người tuổi Tuất trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Các mối quan hệ xã giao hài hòa mang về cho bạn những cơ hội hợp tác đầy triển vọng. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng béo bở trong khoảng thời gian này.

Cơ hội được tăng lương hay thưởng nóng cũng có thể với con giáp này khi được có Chính Tài xuất hiện trong ngày hôm nay. Hãy phát huy hết khả năng của mình, đừng ngần ngại đưa ra các quyết định một cách dứt khoát, bạn sẽ thu về được những lợi ích đáng kể.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Cả hai dù bận rộn nhưng vẫn không quên dành sự quan tâm cho nhau. Những lời thăm hỏi động viên tuy đơn giản nhưng chính là nguồn sức mạnh giúp tình cảm hai người thêm gắn kết.

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Tuổi Hợi ngày 7/4/2022

Tuổi Hợi trong ngày thứ năm này sẽ cảm thấy may mắn đang ở bên mình. Bản mệnh được quý nhân chỉ đường dẫn lối, không chỉ tình đầy tim mà tiền cũng đầy túi.

Người tuổi Hợi không mất nhiều thời gian để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng gắn bó thắm thiết hơn và bạn quan tâm hơn đến cảm xúc của đối phương. Vì thế chả lâu nữa hai người sẽ về chung nhà.

Thực Thần cũng trao cho tuổi Hợi cơ hội để phát tài. Con giáp này đang được Thần Tài che chở, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển tốt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!!