Tử vi thứ Năm ngày 4/8/2022 của 12 con giáp: Dậu - Tuất tài vận tăng vọt, may mắn hội tụ; Dần - Thìn phạm phải tiểu nhân, tài lộc thiếu trước hụt sau

Tiếp bước tử vi ngày 4/8/2022, hôm nay công việc của tuổi Tý may mắn được Thực Thần chiếu cố nên phúc lộc dồi dào, nhất là những người mở quán ăn, bán thực phẩm hoặc làm nghề tự do. Sống tình cảm lại vui tính nên lúc nào làm ăn cũng có người ủng hộ nườm nượp. Mặt tài lộc cũng kém cạnh không kém, nhất là những bạn có thân hình đầy đặn hoặc có tính cách xởi lởi.

Tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng trong hôm nay. Nhờ Tỷ Kiên soi chiếu, bạn có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật và giành nhiều lợi thế về phía mình. Dù năng lực của bạn đã được khẳng định nhưng không phải việc gì con giáp này làm cũng đúng nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân.

Nhiều bạn được tặng quà hoặc được mời đi ăn, cho đồ ăn. Tuy không giàu có nhưng tiền làm ra đủ ăn đủ tiêu. Đường tình cảm không tốt vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Nửa ngày đầu bạn gặp nhiều tin vui, công việc khá suôn sẻ. Nhưng nửa ngày sau lại vướng phải mâu thuẫn trong gia đình hoặc với người ngoài vì thấy chướng tai gai mắt với một số người.

Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều, vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn. Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi nhờ Thổ sinh Kim. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng với bạn mỗi khi bạn ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bạn.

Tuổi Dần

Trong ngày thứ Năm này, công việc của tuổi Dần không may mắn vì lâm Tương Hại cục. Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều nên hôm nay chẳng nhờ được ai lúc gặp nguy nan. Có chuyện gì cũng phải tự xoay một mình không có ai giúp một tay. Cũng may là đường tài lộc được vớt vát lại nhờ Chính Tài độ mệnh.

Tiền lương của bạn trong ngày hôm nay có dấu hiệu tăng lên nhưng trách nhiệm trong công việc cũng nặng nề hơn. Người nào đang xin việc thì sẽ kiếm được việc, nhanh chóng có đồng ra đồng vào chi tiêu hàng ngày. Tuổi Dần có vận trình tình duyên suôn sẻ trong ngày mới nhờ Mộc sinh Hỏa. Tôi nay sẽ có cuộc hẹn tối nay vô cùng quan trọng, liên quan tới chuyện tình cảm tương lai của bạn. Bạn biết điều, nhân hậu hay có tính thương người, đi đường gặp người khó khăn hay ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài tác động, tình hình tài chính của Mão trong ngày thứ 5 này không được khả quan cho lắm. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay. Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng.

Đặc biệt, trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn hãy đặt nghi vấn đề tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bạn trả giá đắt. Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng chẳng tốt cho lắm. Càng ngày, bạn càng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, bạn cảm thấy dường như chỉ luôn là một mình bạn nỗ lực, còn đối phương đang khá lạnh nhạt và thờ ơ.

Tuổi Thìn

Thứ 5 này, đường sự nghiệp của Thìn gặp Chính Ấn nên những bạn đang mong mỏi đòi lại quyền lợi, đòi lương hoặc muốn đấu tranh công bằng sẽ có lợi. Tuy nhiên bạn chưa thể lên chức được vì còn thiếu chút ý chí tiến thủ và sự năng động. Tuổi này là con giáp sống biết điều mà lại hay gặp thị phi, bị nói xấu sau lưng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài lộc của bạn hiện tại. Tuy nhiên đừng lo lắng quá mức vì người có phước phần ắt trời xanh sẽ thấu, dù không bằng ai nhưng ít ra bạn cũng có thu nhập ổn định, sáng dậy không phải lo chuyện cơm nước.

Cục diện Hỏa sinh Thổ nhắc nhở bản mệnh rằng tình duyên chưa tới cũng không sao cả. Bạn cần mở rộng thêm các mối quan hệ, sẽ có ngày gặp được người trong mộng. Vợ chồng có cãi nhau thì hôm nay sẽ làm hòa, coi như sau lần chiến tranh lạnh này là bài học để hiểu nhau hơn.

Tuổi Tị

Lục Hợp tương trợ, tuổi Tị nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước. Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tị cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước nữa. Cát khí còn báo hiệu người cầm tinh Rắn có vận đào hoa khởi sắc, con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá mãnh liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày thấy, công việc của tuổi Ngọ lâm Thiên Quan nên những chuyện liên quan đến giấy tờ, chức quyền sẽ không thuận lợi. Những người sắp xuất ngoại gặp vấn đề về thủ tục, thi cử. Người làm công chức thì nên tránh kiện tụng hoặc tranh cãi với cấp trên. Tài lộc sinh sôi nảy nở hơn người nhờ có Tam Hội trợ vận. Dự đoán con giáp này có thêm thu nhập bên ngoài, buôn bán cũng đắt khách.

Ngày này khá thích hợp với những người đang có ý định hùn vốn làm ăn. Quan hệ xã giao thì hài hòa, đường tình cảm tốt đẹp. Đi xa về gần có tổ tiên phù hộ cho cả gia đình bình an vô sự. Bạn nào đang bị bế tắc trong chuyện tình duyên thì nên tìm đến những ngôi chùa cầu duyên để sớm có người kề bên nhé.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong ngày 4/8/2022 được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt. Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại.

Tuổi Thân

Tuổi Thân dễ mà gặp trục trặc trong công việc vì lâm Kiếp Tài. Công việc của bạn không đảm bảo được tiến độ như yêu cầu nên dễ gặp vấn đề. Khi làm việc chung, hợp tác cùng nhiều người khác bạn đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao kẻo có người lợi dụng sơ hở bôi nhọ bạn. Thân gặp Tương Phá nên chuyện tiền bạc khá khó khăn. Lúc bạn nguy nan không có ai đếm xỉa, bạn “tốt” toàn lấy cớ từ chối cho vay tiền.

Nay đi ra ngoài nên chấp hành luật giao thông, khi mua hàng người lạ nên mặc cả kẻo bị hớ tiền. Chuyện tình cảm gia đạo, đôi lứa cũng không may mắn vì gặp cục diện Mộc khắc Kim. Bố mẹ con cái hoặc anh chị em trong nhà hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có người sắp phải tiễn người thân đi làm ăn xa, thời gian này gia đình ai có người ốm nặng cũng nên để ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Cát thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công. Tài vận cũng được cải thiện nhờ những nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo tạo ra sự tự tin cho con giáp này.

Nhờ vậy, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Ngày 4/8/2022 này là ngày Ngày Sát chủ, thuộc Bách kỵ, tức trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Bạn nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc phù hợp.

Tuổi Tuất

Hôm nay công việc của Tuất có Chính Ấn ghé thăm nên con giáp này thích an phận thủ thường, không hám danh lợi, bỗng dưng đòi lại được công bằng cho mình khi đi làm. Nhưng nếu muốn lập nghiệp lớn thì phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phải hối hận về sau. Tiền bạc rủng rỉnh là lý do bạn thoải mái hơn trong việc chi tiêu, nhưng cũng nên khôn ngoan hơn khi tiêu tiền.

Đừng vì sở thích nhất thời mà mua những thứ không thực sự cần thiết, kẻo túi tiền sẽ bị thâm hụt đấy. Mặt tình cảm tốt lên hẳn nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn và dẹp bớt những mối quan hệ độc hại. Những bạn sắp sinh em bé hoặc sắp kết hôn thì sẽ được tổ tiên phù hộ, tránh được xui xẻo.

Tuổi Hợi

Thân Hợi Tương Hại, tuổi Hợi có thể phải đối mặt với những vấn đề lục đục, đấu đá nội bộ tại nơi làm việc. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả và chất lượng công việc của bạn, vì vậy bản mệnh nên dĩ hòa vi quý nhất có thể. Việc tạo quan hệ tốt với mọi người lúc nào cũng là điều cần thiết. Hợi hãy thể hiện mình là một người chuyện nghiệp, chớ nên để cảm xúc cá nhân tác động tiêu cực.

Trong mọi vấn đề, bạn nên tìm hiểu thông tin kĩ càng, chớ vội đưa ra đánh giá chủ quan kẻo tự gây bất lợi cho bản thân. Bù lại, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Kim sinh Thủy, cả hai đã tìm ra cách để hóa giải những mâu thuẫn và bất đồng trước đó, bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, tìm được cách để vượt qua cơn khủng hoảng và một lần nữa thắp lên ngọn lửa yêu.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm