Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của 12 con giáp: Tuất, Hợi bùng nổ tài lộc, Tý tiền tài tiêu tán, Mão phú quý an nhàn

Bị sao xấu chiếu mệnh nên Tý sẽ có tử vi ngày mới , thứ Năm ngày 3/12/2020 không mấy suôn sẻ. Vì không tập trung trong công việc nên Tý liên tục phạm phải sai lầm khiến bản thân phải trả giá đắt. Nếu không chú ý Tý sẽ phải ôm nợ vào người, tiền tài tiêu tán.

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của 12 con giáp , đoán trước vận mệnh chính xác đến từng chi tiết.

Làm đâu thắng đó, vạn sự hanh thông, lắm của nhiều tiền chính là phúc lộc trời cho con giáp may mắn này trong hôm nay. Thế nên, Dần hãy cứ vững tin vào bản thân. Bởi càng có gan làm giàu bạn càng vượng phát, muốn khổ cũng không được.

Đừng chần chừ, cũng đừng lo lắng trước những cơ hội mới bởi đấy chính là đòn bẩy để Sửu bước sang trang mới của đời mình. Chỉ cần tận dụng vận may trời cho Sửu ắt ăn nên làm ra, liên tục đón hỷ sự vào nhà trong hôm nay.

Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng phú quý an nhàn, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Mão

Tin vui tài lộc tìm đến tận cửa nên Mão dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh cũng có bạc tiền dư dả, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục. Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng phú quý an nhàn, đời thăng hoa rực rỡ.

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Thìn

Chuyện tình cảm không thuận lợi, bị sao xấu vây hãm nên Thìn và một nửa sẽ vì những hiểu lầm nhỏ mà lời qua tiếng lại. Dù có tháo gỡ được những khúc mắc thì tình cảm của cả hai sẽ sứt mẻ ít nhiều, muốn cũng chẳng thể hàn gắn được như ngày đầu.

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Tỵ

Bị tiểu nhân quấy phá, thị phi đeo bám nên đường công danh của Tỵ trắc trở, bị những lời thêu dệt của kẻ xấu làm ảnh hưởng uy tín. Thay vì bỏ cuộc, buông xuôi Tỵ hãy chỉ thẳng mặt kẻ vì ganh ghét đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại mình để dạy cho họ bài học nhớ đời.

Ngọ sẽ ngập trong may mắn, phú quý vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Ngọ

Ham chơi, bất cần nhưng một khi làm việc Ngọ sẽ dốc hết lòng để đạt được hiệu quả cao nhất. Vậy nên, tử vi mới nhất tiên tri, hôm nay của Ngọ sẽ ngập trong may mắn, phú quý vây quanh, cuối tuần giàu sụ.

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Mùi

Nhờ có sao Chính Ấn soi chiếu nên Mùi sẽ được đà lấn tới, bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Không chỉ được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương Mùi còn có vận tình duyên ấm êm mặn nồng, hạnh phúc êm đềm.

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Thân

Bị hung tinh đeo bám nên Thân cần phải đề cao cảnh giác, thật bình tĩnh trước những điều bất bình. Nếu không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói Thân ắt rước họa vào thân, lành ít dữ nhiều.

Dậu cần bảo quản tư trang cẩn thận, đừng tạo cơ hội cho phường trộm cắp lộng hành - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Dậu

Do chủ quan nên Dậu sẽ hao tài tốn của trong hôm nay. Khi ra đường Dậu cần bảo quản tư trang cẩn thận, đừng tạo cơ hội cho kẻ bất nhân, cho phường trộm cắp lộng hành.

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Tuất

Vận đào hoa đỏ chót như son nên nếu độc thân Tuất sẽ gặp được chân ái của đời mình trong hôm nay. Đặc biệt, tài vận của Tuất sẽ cực sáng từ buổi trưa thứ Năm ngày 3/12/2020. Chỉ cần tận dụng thời cơ Tuất ắt lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi thứ Năm ngày 3/12/2020 của Hợi

Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán Hợi sẽ có ngày mới bùng nổ tài lộc, gánh tiền mỏi lưng. Thần tài phù trợ, bề trên chiếu cố nên tử vi ngày mới của Hợi đỏ chót, muốn khổ cũng chẳng được.

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