Tử vi thứ năm ngày 18/8/2022 của 12 con giáp: Dần – Mão dễ phát tài nhờ ăn may, Thìn – Ngọ có niềm vui bất ngờ cùng ‘người ấy’ vào cuối ngày

Người làm ở vị thế cao cần chú ý hơn đến cách diễn đạt của mình khi muốn phê bình ai đó. Chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt, vừa tổn thương người nghe mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý hay tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất.

Tuổi Sửu

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Đáng buồn hơn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất.

Tuổi Mão

Thực Thần phù trợ, người tuổi Mão dễ phát tài trong ngày thứ 5, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian qua. Bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Bản tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Thứ 5 này là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại sẽ đẩy người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với khó khăn. Trong ngày hôm nay, bạn dường như bị cô lập vì bị mọi người quay lưng, kể cả những người tưởng chừng thân thiết

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình để nhận ra mình có đang sai lầm ở phương diện nào hay không.

Bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm ngày càng rạn nứt.

Tuổi Tỵ

Chuyện tình cảm của người tuổi Tị tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người luôn kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để tình yêu một lần nữa gõ cửa.

Chính Tài cho thấy bạn không gặp phải khó khăn trong vấn đề tài chính. Dù có mức lương cao hay thấp, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm thì bạn ắt có của ăn của để, đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như ứng phó với biến cố bất chợt.

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu, dù công việc làm ăn của bạn có thuận lợi đến mấy. Chớ để bản thân rơi vào tình cảnh mất tiền không đáng chỉ vì quá tham lam hoặc tin tưởng vào lời rủ rê của người khác.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư chứ không nên quá vội vàng, bởi thời điểm này, tình hình kinh tế chung khá khó khăn và bạn cũng gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy.

Bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay đang ở giai đoạn tìm hiểu thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc, tạo ra những kỉ niệm khó quên cho cả hai người.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch phù hợp để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh và khiêm tốn dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá, khẳng định giá trị bản thân.

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Muốn thăng tiến nhanh hơn nữa, bạn đừng ngại đối diện với thử thách.

Bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, bạn chớ nên vì điều ấy mà thất vọng hoặc nói ra những lời gây tổn thương đối phương.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn là người nhạy bén và giỏi ứng biến, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, bạn lại quá kiêu ngạo và chủ quan, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu là người độc thân, bạn chớ nên dễ dãi mà vội vàng đến với một ai đó, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần tìm cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, đưa bản thân vượt qua tình trạng khó khăn.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, có như vậy, bạn mới có thể nhanh chóng tiến bộ.

Bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên cố tình nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Sau một ngày đi làm vất vả thì gia đình chính là nơi chốn giúp bạn hoàn toàn thả lỏng, quên đi những áp lực do xã hội mang lại.

Những người còn độc thân có thể nhận được tín hiệu đáng mừng từ những người khác giới. Con người không có ai hoàn hảo, bạn nên hạ một vài tiêu chuẩn của mình xuống để cho những người thực sự quan tâm đến mình một cơ hội.

Trong công việc, Kiếp Tài lại thấy rằng bạn là một người rất nóng vội và đôi khi ăn nói cũng như cư xử quá thẳng thắn. Điều này nhiều khi sẽ khiến bạn gây mất lòng người khác, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!