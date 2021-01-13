Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của 12 con giáp: Thân rũ sạch vận xui, Dần đắc tài đắc lộc, Tuất thị phi bủa vây

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối công việc trong hôm nay. Thế nên, Tý cần cẩn trọng, đừng quá nóng vội, cũng đừng vì một phút lơ là mà bị tiểu nhân qua mặt, lừa gạt chỉ trong chớp mắt.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần đề cao cảnh giác.

Dần là con giáp thông minh, có chí tiến thủ nên trước ngưỡng 35 đã trở thành con giáp giàu có hơn người. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày đầu tuần không mấy may mắn nhưng từ thứ Năm trở đi Dần sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm tiền dễ dàng.

Là người trung thực, có trách nhiệm nên Sửu được cấp trên ưu ái, thăng chức tăng lương ầm ầm. Trong tử vi ngày mới, Sửu sẽ gặp vận đổi đời, làm gì cũng hanh thông thuận lợi khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 14/1 Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Mão

Mão là người ham học hỏi, dám dấn thân, biết tận dụng thời cơ để vươn lên nên càng chí thú làm ăn càng vượng lộc vượng tài. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 14/1 Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, sung sướng như tiên.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã may mắn hơn người, có của ăn của để ngay từ thuở độc thân. Thế nhưng, Tân Sửu 2021 mới là thời hoàng kim để con giáp giàu sang này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà phất lên đổi đời nên Thìn muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Tỵ

Chăm chỉ, có gan làm giàu, không sợ thất bại nên Tỵ chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước số phận. Không ngừng hoàn thiện bản thân, biết tận dụng thời cơ để vươn lên nên Tỵ ắt sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son, tình tiền viên mãn.

Bước sang thứ Năm ngày 14/1 Ngọ sẽ như cá gặp nước, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Ngọ

Là con giáp khôn ngoan, sáng tạo nên Ngọ có thu nhập rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Bước sang thứ Năm ngày 14/1 Ngọ sẽ như cá gặp nước, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Mùi

Mùi là người biết đối nhân xử thế, có chí tiến thủ nên dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng có sự nghiệp hiển vinh, tiền ùa vào két ầm ầm. Ai khổ mặc ai, trong hôm nay Mùi sẽ đào trúng mỏ vàng, phất lên ngoạn mục.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Thân

Vận đào hoa đeo bám nên Thân sẽ có ngày mới ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình. Công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ suôn sẻ hanh thông, mọi khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho thần tài ập vào nhà Thân.

Dậu sẽ trúng quả đậm với cơ hội thăng chức, lương thưởng tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Dậu

Dậu là người chăm chỉ, siêng năng và biết cách tận dụng các mối quan hệ để tiến thân. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo hèn Dậu vẫn vươn lên đổi đời, tự làm đại gia. Trong thứ Năm ngày 14/1 Dậu sẽ trúng quả đậm với cơ hội thăng chức, lương thưởng tăng vọt.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Tuất

Vì chểnh mảng trong công việc nên Tuất phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Không chỉ bị cấp trên khiển trách, tiểu nhân soi xét Tuất còn bị thị phi bủa vây, lành ít dữ nhiều trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Năm ngày 14/1/2021 của Hợi

Những mâu thuẫn trong công việc khiến Hợi và đồng nghiệp xảy ra tranh chấp, cự cãi. Lúc này Hợi cần giữ bình tĩnh, đừng vì bốc đồng mà làm điều khiến bản thân phải hối hận. Chỉ cần bình tâm Hợi sẽ lại may mắn hơn người, vạn sự như ý.

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