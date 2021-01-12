Lấy được chồng có 3 nốt ruồi ‘CHÔN VÀNG’ này, vợ cả đời vô lo vô nghĩ, phú quý vây quanh, được chiều như nữ hoàng

Tâm linh - Tử vi 12/01/2021 07:10

Đàn ông có những nốt ruồi phú quý này trên cơ thể cực giỏi kiếm tiền, nổi tiếng yêu chiều vợ con, ai lấy được cả đời ấm êm, sung túc.

Dưới đây là những nốt ruồi phú quý của đàn ông, ai có được sẽ ngập trong biển tiền, tự làm đại gia, hết lòng hết dạ vì gia đình. Nếu đang yêu hoặc đã cưới người đàn ông có nét quý tướng này, chị em đừng để vuột mất kẻo tiếc nuối khôn nguôi. 

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Đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này là đại gia bạc tỷ, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi dưới lòng bàn chân

Xem bói nốt ruồi cho thấy, nốt ruồi dưới lòng bàn chân là nét tướng của người đàn ông giàu ngầm. Vẻ ngoài hiền lành, giản dị nhưng hiếm ai biết rằng đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này là đại gia bạc tỷ, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.

Giàu sang, phú quý, vượng khí dồi dào nhưng họ luôn chung thủy hết mực. Một khi đã yêu sẽ hết lòng hết dạ, không toan tính thiệt hơn, càng không để người phụ nữ của mình thua thiệt, tủi hờn. 

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Giàu có, đào hoa là thế nhưng một khi đã kết hôn mẫu đàn ông này sẽ dốc cạn lòng vì vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi quanh môi hoặc dưới khóe miệng

Sách nhân tướng học đàn ông chỉ rõ, nam giới có nốt ruồi quanh môi hoặc khóe miệng là người sống tử tế, chân thành và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ khát khao vươn lên, ước vọng đổi đời.

Thế nên, đàn ông có nét phúc tướng này sẽ có sự nghiệp thành công vang dội, của ăn của để chất đống khi còn khá trẻ. Giàu có, đào hoa là thế nhưng một khi đã kết hôn mẫu đàn ông này sẽ dốc cạn lòng vì vợ con, nuông chiều vợ như nữ hoàng khiến ai cũng hờn. 

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Sau khi kết hôn, người có nét tướng này càng vượng lộc vượng tài, phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở quanh rốn

Đàn ông có nốt ruồi quanh rốn, đặc biệt là dưới rốn chính là nốt ruồi “chôn vàng”, tương lai xán lạn, công thành danh toại. Đa phần nam giới có nét quý tướng này đều ngập trong nhung lụa, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, tiền của chất đống, con cháu 3 đời tiêu thả ga cũng không hết.

Đặc biệt, nếu có nốt ruồi son dưới rốn nam giới sẽ làm nên việc lớn, mua nhà đẹp, sắm xe sang trước ngưỡng 30 mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai. Sau khi kết hôn, người có nét tướng này càng vượng lộc vượng tài, phất lên nhanh như diều gặp gió.

Phụ nữ lấy được đàn ông có những nét quý tướng trên không chỉ được hưởng phúc từ chồng mà con cái cũng công thành danh toại, thông minh tài giỏi, hiếu thuận với mẹ cha.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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