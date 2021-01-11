Năm 2021 hoan hỷ, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, cả năm đại phát

Tâm linh - Tử vi 11/01/2021 15:48

Năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim giúp 3 con giáp may mắn này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hanh thông, đời sang trang mới.

Làm chơi hưởng thật, lộc lá vây quanh, phú quý sang giàu ập xuống đầu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền. 

con giap may man 1
Tháng 2 nhận được khoản tiền thưởng Tết âm lịch cực lớn, cả năm hỷ sự ập vào nhà ầm ầm, Tý muốn nghèo cũng khó. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi và có gan làm giàu nên Tý sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng, phải chờ đến Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này mới gặp vận đổi đời, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý.

Tháng 1/2021 Tý sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tháng 2 nhận được khoản tiền thưởng Tết âm lịch cực lớn, cả năm hỷ sự ập vào nhà ầm ầm, muốn nghèo cũng khó. 

con giap may man 2
Tân Sửu 2021 chỉ rõ, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng có lộc lá vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mạnh mẽ, bản lĩnh, dám dấn thân nên người tuổi Tỵ chẳng sợ gian khó. Càng chí thú làm ăn, có gan làm giàu con giáp khôn ngoan này càng đại phú đại quý, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, thành công đến bất ngờ.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng có lộc lá vây quanh, tiền nhiều vô kể. 

con giap may man 3
Giữa năm phú quý theo chân, cuối năm nằm duỗi mà ăn chính là lộc lá trời cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người chăm chỉ, thật thà, biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên nên được cấp trên nâng đỡ, thăng tiến cực nhanh. Số trời đã định, từ hôm nay trở đi Dậu sẽ liên tục hái lộc đầy túi, hầu bao rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết.

Đầu năm cát tinh soi chiếu, giữa năm phú quý theo chân, cuối năm nằm duỗi mà ăn chính là lộc lá trời cho Dậu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch này cả đời không lo thiếu tiền, sang năm Tân Sửu 2021 tự làm đại gia

Phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch này cả đời không lo thiếu tiền, sang năm Tân Sửu 2021 tự làm đại gia

Xem bói tháng sinh cho thấy, nếu sinh vào những tháng PHÚ QUÝ này nữ nhân sẽ nằm duỗi mà ăn, lắm của nhiều tiền, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm trong năm Tân Sửu 2021.

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