Phụ nữ sinh vào những tháng âm lịch này cả đời không lo thiếu tiền, sang năm Tân Sửu 2021 tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 11/01/2021 11:52

Xem bói tháng sinh cho thấy, nếu sinh vào những tháng PHÚ QUÝ này nữ nhân sẽ nằm duỗi mà ăn, lắm của nhiều tiền, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm trong năm Tân Sửu 2021.

Chỉ cần bước sang năm Tân Sửu 2021 nữ nhân sinh vào những tháng âm lịch này sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể. Ai cũng có thể tự xem bói tháng sinh của mình cực chính xác. 

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Không chỉ làm một hưởng mười, tiền ùa vào két họ còn được chồng cưng yêu hết mực, nuông chiều như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5 âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 5 âm lịch là người thông minh, khôn khéo và cực giỏi kinh doanh. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng họ chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nghịch cảnh. Thế nên, càng về hậu vận mẫu phụ nữ này càng đắc tài đắc lộc, thành công vang dội.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, phụ nữ sinh vào tháng 5 âm lịch sẽ được hưởng phúc lộc trời cho. Không chỉ làm một hưởng mười, tiền ùa vào két họ còn được chồng cưng yêu hết mực, nuông chiều như bà hoàng. 

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Tình tiền viên mãn, phú quý an nhàn, cả năm thịnh vượng nên phụ nữ sinh tháng 9 âm lịch muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9 âm lịch

Hiền lành, có chí tiến thủ và cực khôn ngoan nên phụ nữ sinh vào tháng 9 âm lịch sớm công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Trước ngưỡng 30, dù làm thuê hay làm chủ mẫu phụ nữ này cũng có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ trong ngân hàng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm của năm Canh Tý, Tân Sửu 2021 sẽ đón chào nữ nhân sinh vào tháng âm lịch này với mưa tài lộc ập xuống đầu. Tình tiền viên mãn, phú quý an nhàn, cả năm thịnh vượng nên muốn khổ cũng không được. 

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Cuối năm nằm trên đống vàng chính là phúc phần trời cho nữ nhân sinh vào tháng phú quý này - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này có số vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được sẽ vượng vận tài lộc, gia đình hưng thịnh. Bởi không chỉ giỏi kiếm tiền, người sinh vào tháng 11 âm lịch còn sống tình cảm, là người mẹ tuyệt vời của con cái.

Tân Sửu 2021 chỉ rõ, những tháng đầu năm ăn nên làm ra, giữa năm tình tiền như ý, cuối năm nằm trên đống vàng chính là phúc phần trời cho nữ nhân sinh vào tháng phú quý này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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