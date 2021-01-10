Đúng Rằm tháng Chạp: 3 con giáp chớp lấy thời cơ đổi đời, giàu sang đỉnh điểm, thưởng Tết cực khủng

Trong 15 ngày cuối năm Canh Tý những con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, sung túc đủ đầy, nợ nần chồng chất cũng được trả sạch sẽ.

Chẳng những trả hết nợ nần, thu nhập tăng vọt, những con giáp may mắn này còn thăng chức tăng lương, được nhận món tiền thưởng khổng lồ trong 15 ngày cuối năm Canh Tý. Phú quý sang giàu, tiền ùa vào tận cửa, phải chong đèn đếm tiền chính là lá số tử vi cuối năm của Dậu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thế nên, trước ngưỡng 30 chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp giàu sang này đã có của ăn của để, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

Những ngày đầu năm Canh Tý không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ rằm tháng Chạp trở đi Dậu sẽ hút cạn lộc trời. Phú quý sang giàu, tiền ùa vào tận cửa, phải chong đèn đếm tiền chính là lá số tử vi cuối năm của Dậu. Bước sang năm mới Tân Sửu, con giáp may mắn này sẽ mặc sức tiêu pha, túi cứ vơi lại đầy, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Thông minh, cá tính, nhạy bén với thời cuộc nên ai khổ mặc ai Tỵ vẫn sừng sững tiến về phía trước, gặt hái thành công chốn công sở. Những nỗ lực của Tỵ sẽ được ghi nhận vào thời điểm cuối năn, giúp con giáp giàu có này ăn Tết Tân Sửu 2021 thật to.

Từ đây đến khi bước sang năm mới Tân Sửu, con giáp may mắn này sẽ mặc sức tiêu pha, túi cứ vơi lại đầy, muốn nghèo cũng khó. Mùi hoàn toàn xứng đáng được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, lội ngược dòng trong 15 ngày cuối năm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi thông minh, tinh tế và cực khéo léo trong giao tiếp hằng ngày. Họ không toan tính, chẳng mưu mô nhưng một khi bị chơi xấu sẽ chẳng ngần ngại đáp trả, khiến tiểu nhân phải nhục nhã ê chề với những gì đã làm. Sau những khốn khó, kiếp nạn đã trải qua trong năm Canh Tý, Mùi hoàn toàn xứng đáng được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, lội ngược dòng trong 15 ngày cuối năm. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Cảnh báo: 3 con giáp lành ít dữ nhiều, tài lộc tiêu tán, nếu không cẩn thận sẽ rước món nợ cực lớn vào người Những con giáp xui xẻo này phải đắc biệt lưu ý trong mọi điều kẻo bị vận đen sai khiến, liên tục bị tiểu nhân quấy phá, lành ít dữ nhiều trong năm Tân Sửu 2021.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ram-thang-chap-3-con-giap-chop-lay-thoi-co-doi-doi-giau-sang-dinh-diem-thuong-tet-cuc-khung-392813.html