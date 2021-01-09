Cảnh báo: 3 con giáp lành ít dữ nhiều, tài lộc tiêu tán, nếu không cẩn thận sẽ rước món nợ cực lớn vào người

Những con giáp xui xẻo này phải đắc biệt lưu ý trong mọi điều kẻo bị vận đen sai khiến, liên tục bị tiểu nhân quấy phá, lành ít dữ nhiều trong năm Tân Sửu 2021.

Bước vào năm Tân Sửu 2021 những con giáp xui xẻo này phải tự dặn dò bản thân thận trọng, đặc biệt là chuyện tiền bạc kẻo bị tiểu nhân lừa gạt, nợ nần chồng chất. Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán Thân đừng vội dốc hầu bao kẻo trắng tay chỉ sau một đêm- Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thân sẽ phải trải qua năm Tân Sửu 2021 với vô vàn khó khăn, trắc trở. Không chỉ bị tiểu nhân ném đá giấu tay, dùng mưu hèn ké bẩn để gây ảnh hưởng đến uy tín của mình, Thân còn phải đối mặt với nguy cơ bị một nửa cắm sừng.

Tiền tài sa sút, tình duyên tan vỡ nên Thân vừa mất tiền, vừa mất tình, khốn đốn vô cùng. Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, buôn bán Thân đừng vội dốc hầu bao kẻo trắng tay chỉ sau một đêm. Thìn đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác kẻo bị lừa gạt, tiền của đội nón ra đi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, dễ dàng có được những gì mình muốn. Chính vì thành công đến với con giáp giàu có này quá sớm nên họ vô tình trở thành mục tiêu công kích, đố kỵ của những kẻ ghen ăn tức ở.

Tân Sửu 2021 là năm hạn của Thìn, thế nên con giáp đen đủi này sẽ bị tiểu nhân cản trở, quấy phá khiến công việc trục trặc, lành ít dữ nhiều. Thìn đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác kẻo bị lừa gạt, tiền của đội nón ra đi. Dậu đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo chẳng những mất tiền mà còn mất cả mối quan hệ thân tình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Cục diện Xung Thái Tuế khiến người tuổi Mùi phải đối mặt với rất nhiều điều không như ý, kiếm tiền khó khăn, hao tài tốn của. Dù làm được nhiều tiền thì con giáp xui rủi này cũng chẳng giữ được đồng nào cho chính mình. Dậu hãy nhắc nhở người thân phải thận trọng, nếu không bạn sẽ phải dùng cả gia sản để giúp đỡ người thân khi họ gặp hoạn nạn. Dậu cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo chẳng những mất tiền mà còn mất cả mối quan hệ thân tình. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top 3 con giáp giàu có hết nấc, tiền tỷ cầm tay, năm Tân Sửu 2021 phú quý phát tài Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 chỉ rõ, người thuộc 3 con giáp giàu có này sẽ ôm tiền tỷ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia.

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