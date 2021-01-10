Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp bị SAO CHỔI chiếu mệnh, làm gì cũng thất bại đổ bể, rước họa vào người

Vì bị sao chổi chiếu mệnh nên những con giáp xui xẻo này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại đến mức tiền tài tiêu tán trong 7 ngày tới.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, 3 con giáp xui xẻo hết phần thiên hạ này sẽ liên tục gặp họa, thị phi bủa vây, lành ít dữ nhiều. Công việc trì trệ, làm ăn thua lỗ, chẳng còn đồng nào trong túi là những gì đang chờ Tý phía trước - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Nổi tiếng là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và giỏi kiếm tiền nhưng tuần mới của Tý lại không hề may mắn như thế. Vì quá tin tưởng vào người khác nên Tý bị lừa gạt, qua mặt hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.

Trong 7 ngày tới, tiểu nhân trở mặt sẽ khiến con giáp xui rủi này trả giá đắt cho sai lầm của mình. Công việc trì trệ, làm ăn thua lỗ, chẳng còn đồng nào trong túi là những gì đang chờ Tý phía trước. Con giáp đen đủi này thất thoát khoản tiền khá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín trong công việc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và sống thiện lương. Họ sẵn sàng đỡ đần, hỗ trợ người khác mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền, càng không so đo tính toán. Đây là một đức tính tốt nhưng lại vô tình khiến Sửu trở thành “mỏ vàng” để kẻ xấu lợi dụng.

Xem tử vi tuần mới cho thấy Sửu sẽ có 7 ngày tới không hề dễ chịu. Tai bay vạ gió, họa từ trên trời ập xuống sẽ khiến con giáp đen đủi này thất thoát khoản tiền khá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín trong công việc. Mùi đã có thể vạch mặt tiểu nhân, chuyển bại thành thắng ở cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tuần mới bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nên Mùi phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Lúc này, thay vì than thân trách phận Mùi cần vững vàng trước sóng gió, bình tĩnh để có thể giải quyết từng rắc rối một. Đầu tuần bị hãm hại nhưng nhờ sự khôn ngoan, mưu trí của mình Mùi đã có thể vạch mặt tiểu nhân, chuyển bại thành thắng ở cuối tuần. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng Rằm tháng Chạp: 3 con giáp chớp lấy thời cơ đổi đời, giàu sang đỉnh điểm, thưởng Tết cực khủng Trong 15 ngày cuối năm Canh Tý những con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, sung túc đủ đầy, nợ nần chồng chất cũng được trả sạch sẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-7-ngay-toi-3-con-giap-bi-sao-choi-chieu-menh-lam-gi-cung-that-bai-do-be-ruoc-hoa-vao-nguoi-392818.html