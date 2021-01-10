Ai khổ mặc ai, 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, công thành danh toại, có cơ hội trúng số độc đắc trong tháng 2/2021

Tâm linh - Tử vi 10/01/2021 07:55

Chỉ cần bước sang tháng 2/2021 những con giáp may mắn này sẽ 'trúng quả đậm' với mưa tài lộc rơi xuống đầu, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két, thăng chức tăng lương ầm ầm chính là lá số tử vi tháng 2/2021 của top con giáp may mắn chạm đỉnh này. 

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Tỵ có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tân Sửu 2021 là năm mang lại nhiều may mắn công danh cho con giáp giàu sang này. Chỉ cần xác định mục tiêu, phấn đấu miệt mài Tỵ ắt có túi tiền rủng rỉnh, tiêu pha thả ga cũng chẳng lo cạn túi.

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Tỵ chính là con giáp giàu có nhất tháng 2/2021. Chẳng những kiếm được bộn tiền, ngập trong nhung lụa, Tỵ còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nằm trên đống vàng. 

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Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cả năm phú quý phát tài chính là những gì Tuất có được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực, có trách nhiệm trong công việc nên Tuất chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Càng nằm gai nếm mật, chật vật mưu sinh con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội khẳng định tài năng, thực lực của mình.

Tháng 2/2021 Tuất sẽ đón thần tài vào nhà, làm gì cũng hái ra tiền. Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cả năm phú quý phát tài chính là những gì Tuất có được. 

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Vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, của nả chất đống nên cả năm Tân Sửu 2021 Thân chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời của mình. Chỉ cần biết tận dụng thời cơ con giáp khôn ngoan này sẽ sung túc đủ đầy, tiền của lũ lượt ùa vào nhà tới tấp.

Khổ tận cam lai, tháng đầu năm không mấy suôn sẻ nhưng bước sang tháng 2 đời Thân sẽ sang trang mới. Vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, của nả chất đống nên cả năm Tân Sửu 2021 Thân chỉ việc tận hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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