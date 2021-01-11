Đúng ngày mai, thứ Ba 12/1: 4 con giáp rũ sạch xui xẻo, phất lên làm đại gia bạc tỷ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 11/01/2021 08:10

Làm chơi chơi mà tiền ùa vào két, làm sương sương mà phát tài phát lộc nên 4 con giáp may mắn này sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, chỉ cần bước chân vào thứ Ba, 12/1 những con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tình tiền như ý, nghèo mấy cũng phát tài. 

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Tình duyên như ý còn giúp Tỵ có năm mới Tân Sửu 2021 ấm êm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều gan dạ, dám dấn thân và không sợ gian khó. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khổ Tỵ vẫn dư sức tự làm đại gia, giàu sang chạm đỉnh trước ngưỡng 35.

Sách tử vi ngày mới có nói, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 12/1 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy. Tình duyên như ý còn giúp Tỵ có năm mới Tân Sửu 2021 ấm êm hạnh phúc. 

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Dần ắt làm một hưởng mười, phú quý phát tài khiến ai nấy trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sao Chính Quan soi chiếu, thần tài đưa đường chỉ lối nên Dần chẳng cần nhọc công vẫn kiếm được bộn tiền. Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa còn giúp con giáp giàu có này phất lên ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ, biết cách tận dụng thế mạnh của mình Dần ắt làm một hưởng mười, phú quý phát tài khiến ai nấy trầm trồ thán phục. 

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Bước sang ngày mới con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp khôn ngoan, bản lĩnh và may mắn hơn người. Đây chính là lý do vì sao dù được gia đình bảo bọc nhưng Thìn không hề yếu đuối, càng không ỷ lại.

Họ có gan làm giàu, có chí tiến thủ nên càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, phúc lộc song toàn. Bước sang ngày mới con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cuối năm nằm trên đống vàng. 

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Con giáp may mắn này kiếm được tiền tỷ chỉ trong chớp mắt, tháng 1 ngập trong biển tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm, sống đàng hoàng ngay thẳng nên Tuất chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để hại người.

Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời Tuất, giúp con giáp may mắn này kiếm được tiền tỷ chỉ trong chớp mắt, tháng 1 ngập trong biển tiền khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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