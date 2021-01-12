Song hỷ lâm môn, tiền đè ngộp thở: 3 con giáp nằm trên đống vàng, thăng chức tăng lương ầm ầm trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12/01/2021 12:52

Trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, hỷ sự lâm môn, càng về cuối tháng 1/2021 càng phát tài.

Làm chơi hưởng thật, tình tiền như ý, đời sang trang mới chính là phúc lộc trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn này.  

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Đời sang trang viên mãn chính là lá số tử vi năm 2021 trời đã an bài cho con giáp giàu sang chạm đỉnh này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy, Thân là người thông minh, nhanh nhẹn và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên. Thế nên, càng vững vàng trước sóng gió, càng nằm gai nếm mật con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang viên mãn chính là lá số tử vi năm 2021 trời đã an bài cho con giáp giàu sang chạm đỉnh này. 

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Lương thưởng tăng vọt, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số phát tài, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngay thẳng, cương trực và luôn sống lạc quan nên dù gặp phải khó khăn, gian khổ Dần vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dần sẽ được cát tinh soi chiếu, phất lên ngoạn mục.

Không chỉ tài lộc hanh thông, lương thưởng tăng vọt, con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số phát tài, muốn khổ cũng không được. 

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Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng có hầu bao rủng rỉnh, cứ thế mà đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu lại sống nghĩa tình nên Mão được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Chính nhờ chăm làm điều thiện nên Mão tích được rất nhiều công đức, mỗi khi gặp chuyện không may đều có trời Phật phù hộ độ trì, ban phúc ban lộc.

Trong 21 ngày tới, thần tài điểm danh trong sổ vàng sẽ giúp con giáp may mắn này vượng phát. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng có hầu bao rủng rỉnh, cứ thế mà đổi đời.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số phận an bài, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/2/2021 những con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiền ùa đến tận giường.

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