Tử vi thứ Năm ngày 13/7/2023 của 12 con giáp: Tý - Tỵ bạc vàng đầy túi, nhân duyên ngập tràn, Thìn - Mùi công việc rối ren, nhiều nỗi khổ tâm

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Tình cảm gia đình, vợ chồng gắn kết. Với những người còn độc thân không có nhiều điều bất ngờ cho lắm. Nhưng nếu bản mệnh có hẹn với bạn bè thì đừng quên dành thời gian cho gia đình nữa nhé.

Xem tử vi thứ Năm 13/7/2023 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái với kế hoạch du xuân, chúc Tết của mình. Thậm chí trong ngày cát khí lan tràn này, những chú Chuột còn gặp nhiều may mắn khi xuất hành nữa cơ.

Người tuổi Sửu gặp nhiều chuyện không được như ý ngay trong ngày thứ Năm 13/7/2023 này. Mới là đầu năm thôi nhưng chuyện tình cảm có thể sẽ xảy ra trục trặc, cãi vã to tiếng.

Ngoài ra, Thổ khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy con giáp này có thể gặp một vài vấn đề bất ổn về sức khỏe. Ăn uống toàn món nhiều thịt mà ít rau có thể gây khó khăn cho việc tiêu hóa, khiến cho con giáp này dễ cảm thấy đầy bụng, chán ăn.

Tuổi Dần

Tam Hợp xuất hiện báo hiệu thứ Năm 13/7/2023 là ngày hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần. Tình duyên mở lối, mới đầu năm đã được cát thần che chở, bạn có thể cảm nhận hạnh phúc ngay trước mắt mình.

Thực Thần còn mang tới lộc với những chú Hổ. Trong ngày hôm nay hướng Tây Nam hoặc Chính Đông là hướng tốt để xuất hành, giờ hoàng đạo là giờ Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), bạn nên chọn ngày giờ tốt để cho ngày hôm nay của mình được suôn sẻ như ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp không ít khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Năm 13/7/2023 này. Vận trình tình cảm bị hung tinh đe dọa, vợ chồng khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt, đồng sàng nhưng dị mộng, hòa khí trong nhà bị phá vỡ. Bên ngoài mọi chuyện có vẻ như vẫn ổn nhưng thực chất nội bộ gia đình lục đục từ lâu.

Ngày này bản mệnh còn dễ gặp chuyện bực mình bởi những lời nói thiếu ý nhị từ người khác. Đó là những người tới chơi nhà nói lời không tốt lành, cố tình gây hấn, gợi ra những vấn đề khó xử.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm 13/7/2023, người tuổi Thìn đang tự làm khó mình với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Có đôi khi chỉ là những lời nói vui đùa của người khác, vì đây là dịp mọi người thoải mái thăm hỏi vui vẻ với nhau nhưng con giáp này lại nhạy cảm nghĩ theo một hướng khác và rồi tự sinh hậm hực.

Ngày Thổ khí đương vượng, con giáp này cũng nên chú ý hơn về sức khỏe, nhất là trong chuyện ăn uống. Những khi ăn uống thất thường, uống nhiều hơn ăn, dễ gây đau bụng khó tiêu, lưu ý chút để không đổ bệnh ngay đầu năm bạn nhé.

Tuổi Tỵ

Ngày thứ Năm 13/7/2023, người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài lộc thì bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.

Nhân duyên của những chú Rắn vô cùng tốt trong ngày hôm nay. Những người độc thân biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình nhằm thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn trong ngày này đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có Chính Tài nhập cục trong ngày này nên không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải căn đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu.

Ngũ hành tương sinh còn mang đến những niềm vui tinh thần cho mệnh chủ khi chuyện tình cảm, gia đạo vô cùng bình ổn. Tuy nhiên, ngày này là dịp để cả gia đình quây quần, sum họp sau một năm bận rộn nên mâu thuẫn lớn nhỏ đều được xí xóa, mọi người chỉ hướng tới những điều vui vẻ, tích cực mà thôi.

Tuổi Mùi

Tâm trạng của người tuổi Mùi độc thân hôm nay không được tốt. Bản mệnh không khỏi cảm thấy cô đơn buồn bã vì thấy xung quanh ai cũng có đôi có cặp, quây quần bên nhau nhưng bản thân vẫn cứ một mình. Vốn dĩ con giáp này không phải là người hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Ngày thứ Năm 13/7/2023 người người cười nói nhưng bản mệnh lại có những nỗi khổ trong lòng chẳng biết tỏ cùng ai, thế mới buồn phiền không thôi. Bản mệnh không khỏi ao ước có người thấu hiểu lòng mình.

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn. Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để đi thăm cấp trên, đồng nghiệp, đối tác nhằm tăng thêm tính gắn kết trong mối quan hệ, rất có lợi cho tương lai sau này.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cũng báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Dù ngày Tết hai bạn không thể luôn ở bên nhau nhưng đôi trái tim yêu vẫn luôn hướng về nhau. Bản mệnh hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, đây là điều may mắn mà không phải ai cũng có được nên bạn luôn trân trọng điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu đón nhận những tin đáng mừng. Hỉ khí ngập tràn, tình cảm lứa đôi càng ngày càng thêm bền chặt, có thể sẽ đón ngày vui sắp tới.

Với người đã có gia đình, bản mệnh hạnh phúc khi được người ấy yêu thương và chăm sóc, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng trở nên thắm thiết hơn. Dù đôi lúc vẫn khó tránh được khắc khẩu và quan điểm trái ngược nhưng cả hai đều tôn trọng ý kiến và bao dung cho đối phương nên mối quan hệ vô cùng bền chặt.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất trong thứ năm này vấp phải không ít gian nan, trắc trở. Bất kể tiến hành công việc gì bản mệnh cũng gặp phải nhiều chướng ngại vật hoặc tiểu nhân cản đường che lối. Ngày này cũng không thích hợp khai bút, bắt đầu công việc lấy may hay tiến hành các việc quan trọng như cầu tài lộc hoặc xuất hành, bạn nên hết sức thận trọng.

Tuổi Hợi

Ngày này, người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi bạn trong ngày thứ Năm 13/7/2023. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên còn giúp thu hút vận may về tài lộc. Đầu năm bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, tài chính vô lo vô nghĩ.

Người độc thân còn gặp được đối tượng ưng ý, trái tim loạn nhịp, cảm xúc dẫn lối. Vạn sự sinh sôi, nhân duyên tốt đẹp như vậy hứa hẹn những trải nghiệm thú vị đang đón chờ bạn phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.