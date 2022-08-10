Tử vi thứ Năm ngày 11/8/2022 của 12 con giáp: Mão - Thìn sự nghiệp thành công hơn mong đợi; Tị - Dậu bị kẻ xấu 'chọc gậy bánh xe', hao tốn tiền của

Xem tử vi ngày 11/8/2022 của 12 con giáp, Tương Hại giáng họa, người tuổi Tý cần phải cẩn trọng khi giữ mối quan hệ với mọi người trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để hãm hại bạn đấy. Việc làm ăn cũng khó có thể tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay bởi luôn có đối thủ xấu bụng tìm cách chơi xấu bạn.

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự đoán vận trình sự nghiệp của Sửu diễn ra bình ổn. Thái độ làm việc tích cực của tuổi Sửu đang khiến cho cấp trên rất hài lòng. Hôm nay, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình và mở ra cơ hội tiến xa hơn trong tương lai.

Hãy luôn tỉnh táo khi đưa ra những quyết định đầu tư, đừng mù quáng vì đồng tiền rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm. Người ấy có thể hiểu lầm bạn về một vấn đề nào đó, nhưng dù bạn có giải thích thế nào, dường như đối phương cũng không chịu lắng nghe.

Vận trình tài lộc không mấy khả quan. Con giáp này nên hạn chế đầu tư trong hôm nay nếu không sẽ dễ rơi vào tình trạng thua lỗ tốt nhất hãy nắm chắc những gì mình đang có. Vận trình tình cảm có chút hoài nghi. Người thuộc tuổi này tỏ rõ thái độ khi đối phương ghen tuông vô cớ, trong khi bạn không nhận ra rằng chính mình mới là người thay đổi thất thường.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 11/8/2022 của tuổi Dần, Mộc khắc Thổ, người tuổi này còn độc thân thường quá kén chọn nên khó gặp được người như ý. Bạn đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai mà lại không đánh giá chính xác bản thân mình. Người đã có đôi có cặp thường bắt nửa kia nghe theo ý mình một cách vô lý.

Nếu không chịu thay đổi mà vẫn tiếp tục giữ cái tính này, người ấy sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và không thể đáp ứng được những yêu cầu của bạn nữa. Thương Quan chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của bạn cũng chẳng thể suôn sẻ như mong muốn. Con giáp này thường bị cấp trên chèn ép nên khó phát huy được tài năng của mình. Hôm nay, có lẽ bạn nên tập chung làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão diễn ra trong ngày thứ 5 này thành công như mong đợi. Con giáp có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên phân công. Đôi khi, bạn có khắt khe một chút nhưng điều đó là cần để công việc. Vận trình tài lộc của Mão phải nói là vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, dù vậy bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học hơn nếu không muốn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

Vận trình tình cảm có nhiều tiến triển tốt. Người thuộc tuổi này có xu hướng giữ kín những vấn đề khó khăn trong lòng mà không chia sẻ với người ấy, đơn giản vì bạn không muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, bạn hãy thay đổi ngay việc này để tránh khiến mối quan hệ của bạn dần trở nên xa cách.

Tuổi Thìn

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng.



Mộc khắc Thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có một chút dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý giữ khoảnh cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến nửa kia tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Tị

Tử vi hàng ngày 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tị diễn ra chậm chạp. Mặc dù đã làm tốt công việc của mình nhưng con giáp này lúc nào cũng cảm thấy tự ti. Tử vi khuyên bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc trước khi tiếp nhận công việc mới. Vận trình tài lộc dồi dào, không lo.

Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu và mua sắm những món đồ yêu thích mà không cần nặng nề về vấn đề tiền nong như trước. Vận trình tình cảm có chút hiểu lầm. Mỗi người đều có cái tôi riêng nhưng đừng bao giờ để nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ yêu đương. Chỉ vì luôn muốn giành chiến thắng mà đánh rơi mất một người quan trọng thì thật sự không đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có là nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bạn cũng chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai nữa đấy.



Hỏa sinh Thổ, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày hôm nay tương đối ổn định. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở bạn nên chú ý đến tiểu tiết trước khi có những đánh giá tổng quát về công việc làm như vậy sẽ giúp bạn tránh được những lỗi sai nhỏ nhặt không đáng.

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có thể xem xét đầu tư đến những dự án có triển vọng để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Vận trình tình cảm ngọt ngào lãng mạn. Tình cảm lứa đôi đang có khoảng thời gian yêu nhau bình yên khi cả hai cùng có sự tin tưởng và nhường nhịn lẫn nhau.

Tuổi Thân

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn trong ngày hôm nay. Con giáp này chớ nên vội vàng thỏa mãn với những gì mình vừa gặt hái được.

Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, bởi năng lực của bạn còn có thể đưa bạn tiến xa hơn nữa. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn, hoàn thành ước nguyện đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu diễn ra có chút bất ổn. Khi được phân công nhiệm vụ mới, con giáp này sẽ khó tránh khỏi những bối rối và bỡ ngỡ, song nếu cố gắng không ngừng bạn sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc.

Vận trình tài lộc của Dậu đáng báo động. Việc thường xuyên tham gia tiệc tùng, xã giao sẽ khiến túi tiền của bạn mỏng đi rõ rệt, thậm chí có thể rơi vào tình trạng vay mượn khắp nơi. Vận trình tình cảm kém sắc. Sự nhạy cảm quá mức có thể cho người cung này chịu nhiều tổn thương, thậm chí chỉ bằng một lời nói. Đôi lúc, người châm ngòi cho một cuộc cãi vã lại chính là bạn.

Tuổi Tuất

Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất khó có thể hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra từ trước trong ngày hôm nay. Kẻ xấu luôn nhăm nhe tìm cách "chọc gậy bánh xe", khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Người làm ăn kinh doanh khó thu được một khoản lời lãi lý tưởng.

Có thể bạn sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ hoặc con đường bạn đi đã trở thành lối mòn nhàm chán, không thu hút được những khách hàng mới. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, Thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy bối rối, song dần dần bạn sẽ tìm được guồng quay của mình.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của Hợi không được như mong đợi. Nếu bạn cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn thì có thể trình bày với cấp trên để có phương hướng giải quyết tốt nhất. Đừng mất quá nhiều thời gian để mò mẫm một mình. Vận trình tài lộc không tệ.

Tử vi khuyên rằng, con giáp này cần xây dựng một kế hoạch quản lý tài chính thông minh và kỹ càng. Ngoài ra, bạn hãy tìm kiếm thêm những công việc tay trái để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Vận trình tình cảm tiến triển bình ổn. Sự chân thành và tử tế giúp những tuổi Hợi độc thân dễ được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn dường như chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình thì phải.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm